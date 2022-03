Une bénévole ukrainienne tuée en en allant nourrir des chiens

Une jeune bénévole ukrainienne, qui a décidé de rester au pays malgré la guerre, a été tuée par des soldats russes alors qu’elle apportait de la nourriture à un refuge pour chiens.

• À lire aussi: Appel Zoom avec Zelensky: des sénateurs américains critiqués pour avoir partagé des photos

• À lire aussi: [EN DIRECT] 10e jour de la guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Le Canada n’en fait pas assez pour accueillir les réfugiés ukrainiens, croit un ex-ministre

Anastasiia Yalanskaya avait décidé de rester à Kyïv, malgré le départ de sa famille et de ses amis face à l’avancée des troupes russes.

En faisant une livraison de nourriture à un refuge pour chien à une trentaine de kilomètres de Kyïv, sa voiture a été prise pour cible par des troupes russes. Elle était accompagnée de deux autres bénévoles, qui ont aussi péri.

Ses amis et sa famille ne comprennent pas pourquoi Anastasiia a été ciblée, mais croient que les Russes s’en prennent de plus en plus souvent à des civils pour semer la peur au sein de la population.

«Je lui avais demandé d’être très prudente. Une seule petite erreur peut coûter très cher ces jours-ci», affirme son mari.

C’est une de ses amies, alertée par le manque de nouvelles d’Anastasiia, qui a demandé à une connaissance d’aller vérifier son état.

L’homme a rapporté avoir trouvé le véhicule de la jeune femme et les trois corps à l’intérieur. La voiture était criblée de projectiles qui ont été tirés de près, selon le témoin.

«Elle avait terminé sa livraison et était presque rendue à la maison», affirme son amie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Anastasiia documentait ses journées.

Les jours précédents sa mort, elle avait aidé une garderie où une quarantaine d’enfants étaient confinés. Elle avait apporté de la nourriture et des couches. Elle avait aussi aidé un hôpital militaire de la région de Kyïv.

Elle se décrivait comme étant fière d’être Ukrainienne.

«Elle était une bonne personne, elle était toujours en train d’aider tout le monde, elle ne pouvait pas faire autrement», affirme son mari.

À voir aussi