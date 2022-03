Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

Les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé samedi qu’ils suspendaient leurs opérations en Russie après l’invasion de l’Ukraine.

« En raison du caractère sans précédent du conflit actuel et de l’environnement économique incertain, nous avons décidé de suspendre notre réseau de services en Russie », a indiqué Mastercard dans un communiqué.

Son concurrent Visa a simultanément fait savoir, dans un autre communiqué, qu’il « travaillera avec ses clients et partenaires en Russie pour cesser toutes les transactions Visa dans les prochains jours ».

« Nous sommes dans l’obligation d’agir à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et des événements inacceptables dont nous avons été témoins », a déclaré Al Kelly, le PDG de Visa, cités dans le communiqué.

Les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront plus valables à l’étranger, et les cartes émises à l’étranger ne fonctionneront plus en Russie, ont précisé les deux groupes américains.

Ces derniers jours, Visa et Mastercard, ainsi que leur concurrent American Express, avaient déjà pris des mesures pour empêcher les banques russes d’utiliser leurs réseaux, en application des sanctions internationales décidées après l’invasion de l’Ukraine.

