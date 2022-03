RINGUETTE (née RICHER)

Diane



À Saint-Eustache, 3 mars 2022, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Diane Richer Ringuette, épouse de feu M. André Ringuette.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain, Josée et Daniel (Mojdeh Abdi), ses petits-enfants Vickie et Nathan, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 mars 2022 de 9h30 à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu à 14h ce même jour, en l'Église de St-Eustache. L'inhumation au cimetière de la paroisse suivra après les funérailles.