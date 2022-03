Des clefs pour un leadership inspirant

Dans son premier ouvrage, La révolution des sorcières, la coach professionnelle Sophie Audet invite les femmes (et tout le monde !) à transformer leurs apprentissages en actions et à surmonter les obstacles qui les empêchent de s’épanouir dans leur vie professionnelle et dans toutes les sphères de leur existence. À travers tout son livre, elle fournit des outils concrets pour débloquer des situations et aller vers une forme de leadership authentique et inspirante.

Méthodiquement, Sophie Audet explique et décortique 36 thèmes qui permettent d’aller de l’avant et de se réaliser davantage. Elle s’adresse en particulier aux femmes qui veulent reconnecter avec leurs passions, leurs forces et leurs valeurs profondes. Ses enseignements visent à faire prendre conscience des capacités de chacune et à leur ouvrir la voie du leadership positif.

Chapitre après chapitre, Sophie Audet aborde plusieurs thématiques qui peuvent être étudiées de manière individuelle. À l’aide de tests, d’exercices, d’outils pratico-pratiques et de témoignages personnels, elle explique comment reconnecter avec ce qui nous allume, cultiver l’état de « flow » et réveiller le leadership au féminin. Elle invite aussi ses lectrices à s’affranchir des climats de travail toxiques et des personnalités manipulatrices.

La somme de travail est colossale et les connaissances partagées par Sophie Audet, qui a coaché des milliers de femmes, sont importantes et pertinentes.

« Ce que j’aborde dans le livre, c’est ma passion et c’est ce que je fais dans mon travail depuis presque dix ans », dit-elle.

« J’ai été capable de voir par moi-même à quel point, quand on se connaît, quand on investit en nous pour justement mieux comprendre nos obstacles et qu’on commence à se mettre en action, comment ça peut changer fondamentalement comment on se sent. Ce n’est pas une théorie : on le sent quand quelqu’un a fait ce travail-là. »

De l’intérieur vers l’extérieur

Elle souhaitait démocratiser et rendre accessible cette notion de leadership positif, inspirant.

« On a tellement une image, souvent, d’un leader à qui on n’a pas pantoute envie de ressembler, ou bien c’est un concept intellectuel. C’est juste se comprendre, se connaître, interagir avec les autres de manière authentique pour aller dans la direction qu’on veut. C’est tellement simple... et tellement complexe ! »

Elle a eu envie de présenter des outils concrets pour aider les autres.

« Dans une autre de mes vies, j’ai été avocate, donc pour moi, synthétiser, expliquer, c’est assez facile. J’ai vraiment eu envie de démocratiser ces outils pour que ce ne soit pas juste mes clientes qui en bénéficient. »

La coach professionnelle explique qu’il faut aller de l’intérieur vers l’extérieur.

« Il faut commencer par regarder en chacune de nous. Qu’est-ce qu’on peut faire pour se dépasser plutôt que pointer le doigt sur l’externe, ce qui nous fait plutôt sentir comme une victime, ce qui n’est pas, dans le fond, la réalité. »

Par quoi commencer lorsqu’on veut que les choses changent ?

« La première partie de mon livre, c’est beaucoup d’apprendre à se connaître. La deuxième, c’est se développer. La troisième concerne tout ce qu’on appelle les habiletés interpersonnelles et comment les mettre en pratique. »

« La première étape, c’est d’apprendre à se connaître. Moi, ce qui me fascine, c’est que parmi tout le monde que j’ai aidé, de la fille qui sort de l’école jusqu’à la CEO (PDG, NDLR), c’est qu’on ne se connaît pas. On apprend à se connaître à travers nos compétences concrètes, mais nous-même, quelles sont nos forces, nos valeurs fondamentales ? Quand on se met à faire ce travail, c’est souvent une révélation. Et ça, ça donne confiance ! »

Sophie Audet a été avocate et gestionnaire dans les hautes sphères du monde corporatif avant de fonder sa propre entreprise en 2013.

Elle est coach professionnelle certifiée par la Fédération internationale de coaching et par le Co-Actif Training Institute.

Son site web : sophieaudet.ca

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Nous avons toutes une petite étincelle au fond de nous qui nous donne envie de manifester le meilleur de nous-même et de faire une différence. C’est elle qui scintille dans nos yeux. Elle nous insuffle l’élan de créer de nouvelles possibilités pour nous-mêmes et le monde qui nous entoure.

C’est l’envie de faire briller cette petite étincelle qui nous incite à vouloir un travail qui nous allume et qui nous pousse à contribuer à des projets porteurs de sens. Lorsque nous avons cette chance, l’étincelle se transforme en flamme effervescente.

Quel est le lien entre cette petite étincelle et le leadership ? La première a la capacité d’insuffler de l’énergie au second ! »