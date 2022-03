Des formations virtuelles faites au Québec pour les travailleurs de la santé ukrainiens

Des programmes de formation multimédia pour les travailleurs de la santé ukrainiens ont été créés par le Centre de chirurgie globale (CGS) de l’université de McGill et le Centre de simulation et d'apprentissage interactif Steinberg (CSIL).

L’initiative a été dirigée par le Dr Dan Deckelbaum, codirecteur du CSG et directeur des compétences chirurgicales et procédurales au CSIL. Ce dernier a été contacté par des collègues ukrainiens «qui voulaient du matériel pédagogique sur les soins de base en réanimation et les procédures de sauvetage pouvant être effectuées par des non-chirurgiens», a expliqué l’Université McGill dans un communiqué.

Le Dr Dan Deckelbaum s’est alors entouré d’autres collègues – notamment de la Dre Ruqaiya Al Shehhi, boursière en traumatologie et en chirurgie des soins actifs, et la Dre Junko Tokuno, chirurgienne thoracique – pour créer des vidéos montrant comment effectuer certaines interventions chirurgicales vitales, comme la cricothyroïdotomie, l'insertion d'un tube thoracique et la gestion de la ventilation des voies respiratoires.

«Du moment de la demande de ce contenu éducatif à la création, il s'est écoulé moins de trois heures, et le produit final a été livré en moins de 24 heures. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle nos équipes se sont réunies pour produire d'aussi bons résultats», a affirmé le directeur du CSIL, le Dr Gerald Fried.

Les vidéos ont été tournées dans une salle d'opération simulée du CSIL avant d’être montées avec une narration ukrainienne.