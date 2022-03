En pleine communion

Groupe suédo-québécois formé du couple Erika et Simon Angell, Thus Owls est l’un des secrets les mieux gardés ici. Le Journal s’est entretenu avec les deux musiciens qui lancent un ambitieux album double de plus d’une heure aux accents jazz.

Erika et Simon Angell ont vécu un début de pandémie moins difficile que d’autres musiciens. La raison est simple : ils avaient déjà prévu prendre plusieurs mois de repos en 2020 pour écrire de nouvelles chansons.

Mais malgré tout, parce qu’elle se sentait très loin des membres de sa famille en Suède durant ce drame, Erika a voulu aller les voir à Noël, cette année-là.

« Nous avons décidé de partir, même si c’était incertain et épeurant, dit-elle. Ç’a signifié beaucoup pour nous de faire ça. C’était important pour moi de les voir durant la pandémie, au cas où il devait arriver quelque chose... »

À travers les différents confinements, le couple a réussi à réunir quelques musiciens, dont trois saxophones, pour improviser de nouvelles chansons. Le matériel qui en est sorti les intéressait tellement qu’ils ont décidé de ne rien couper !

« Souvent, nous regrettons d’avoir enlevé quelque chose, dit Simon. Cette fois, nous avons décidé de tout mettre. On s’est dit : tant pis, faisons-le ! »

Prestation interactive

En résulte un album de 66 minutes qui ramène les musiciens à leurs racines jazz.

« Nous voulions reconnecter avec nos racines, dit Erika. C’était plaisant d’avoir des saxophonistes avec nous pour ça. »

Pour son spectacle à Montréal, à la fin du mois, Thus Owls devrait être accompagné des musiciens qui ont joué sur l’album. Pour le reste de la tournée, ils se promèneront en quatuor.

Déjà, Erika prévoit faire participer le public aux concerts.

« Je veux faire parler les gens ou les faire communiquer, dit-elle. J’aime qu’ils se sentent connectés les uns aux autres dans la salle pendant qu’ils écoutent un spectacle. Nous l’avons déjà fait en Suède. Cela fait en sorte que les gens se souviennent de cette énergie dans la salle. Ça fait encore un plus gros impact. »

Le nouvel album de Thus Owls, Who Would Hold You If The Sky Betrayed Us?, est présentement disponible. Le groupe sera en spectacle à Montréal (Sala Rossa, 31 mars) et à Québec (Grand Théâtre, 27 avril). Pour les infos : thusowls.com.

Qui est Thus Owls ?