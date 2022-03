«Faire de la musique dans ma langue est une prise de position»

Petit, Scott-Pien Picard empruntait la guitare de sa mère et s’imaginait jouer devant les foules. Le 4 mars dernier, l’artiste innu aujourd’hui âgé de 25 ans a lancé son deuxième album. PEKUAIAPU, opus entièrement écrit en innu, tient son nom d’un mythe du territoire et d’un mot ancien aujourd’hui disparu signifiant visionnaire.

Scott-Pien Picard est un musicien de la communauté Uashat Mak Maliotenam de Sept-Îles. Élevé en innu et en français, il se fait un devoir de composer ses pièces de pop-rock en innu, sa langue maternelle.

Réalisé par Éloi Painchaud et écrit en pleine pandémie – une période où le jeune artiste avoue avoir remis sa carrière musicale en question –, ce deuxième disque se veut plus personnel que son premier album éponyme.

« J’y parle de ma fille, de ma blonde et de ma grand-mère qui est décédée récemment, explique-t-il. J’ai fait une chanson métaphorique dans laquelle je semble parler d’une fille aux yeux verts, mais où je parle en fait de la forêt qui est importante pour moi. Il y a aussi l’histoire d’un aîné qui raconte la vie d’avant, une pièce qui parle de la vie de tournée et une chanson écrite pour un ami qui était tombé dans la drogue et l’alcool. »

Sur la pièce Shash – mélangeant des paroles en innu, en français et en algonquin – il chante avec le rappeur Samian la douleur des pensionnats autochtones, mais aussi la force et la fierté de leurs peuples à qui ils clament : C’est assez, nous devons nous tenir debout !

Avec Freddy Cluney, l’un des membres du groupe innu Ninan qui l’a beaucoup aidé avec cet album, il a aussi composé quelques chansons, dont Nui Minuinniun (Ma guérison) une pièce porteuse d’espoir pour un ami vivant des moments difficiles.

« Je trouve ça important de chanter dans ma langue parce qu’en ce moment elle est comme en perte, explique le chanteur qui apprend déjà l’innu à sa fille de deux ans. Chez nous, les parents parlent peu innu à leurs enfants. On est comme les derniers. Donc, juste en chantant dans ma langue, je pense que c’est déjà beaucoup pour les jeunes qui m’écoutent. Ils vont chanter en innu, puis parler en innu. C’est une bonne manière de sauvegarder la langue. »

Son titre, PEKUAIAPU, est l’idée d’un ami qui lui disait le percevoir comme un visionnaire. Se voit-il ainsi ?

« Je crois oui, répond celui qui pense déjà à son troisième album. Je veux ramener la musique autochtone sur la carte, qu’on change un peu de mentalité. Je crois aussi au partage. Oui, vous apprenez notre culture, mais nous aussi, on veut apprendre la vôtre, votre culture québécoise. C’est de même, je pense, que doit se passer la réconciliation. »

Le partage et l’amour de la musique

Scott-Pien Picard se souvient d’avoir été happé par la musique à l’âge de 6 ans ; en voyant le groupe innu Maten en concert avec ses parents qui n’avaient pas trouvé de gardienne.

Celui qui a écrit sa première chanson (d’amour !) à 15 ans affirme que c’est sa mère qu’il doit remercier pour son penchant pour la musique.

« Elle me dit souvent qu’elle me jouait de la guitare quand j’étais dans son ventre et que mon amour de la musique me vient de là, raconte-t-il. Elle m’a acheté ma première guitare à 12 ans, m’a appris deux, trois notes et je suis parti avec ça. J’étais bon à l’oreille, je jouais à ma manière avant d’apprendre les vraies notes. »

C’est en découvrant le groupe Kashtin qu’il a eu la certitude qu’il voulait faire de la musique dans sa vie. Aidé par nulle autre que Florent Vollant, qui vient de la même communauté que lui, il a réalisé son premier album qui est sorti en 2018. Les deux hommes sont ensuite rapidement devenus complices et amis. « Florent est un bon modèle et un ami capable de me ramener sur terre, confie-t-il. Il m’a appris à être humble, à ne pas me prendre pour un autre et à respecter le monde.»

►L’album PEKUAIAPU de Scott-Pien Picard est disponible partout.