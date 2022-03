La folie des complotistes

Comparer la peur des vaccins et les mesures sanitaires de la pandémie avec l’horreur et les atrocités que vivent les Ukrainiens, c’est ce que s’emploient à faire les complotistes de ce monde depuis que Poutine a envahi l’Ukraine.

Heureusement que le ridicule ne tue pas. C’est probablement l’expression qu’une majorité de gens ont le plus utilisée depuis deux ans, en réaction à tous ces discours anti-vaccins et de négation de la pandémie qui circulent sur les réseaux sociaux.

Ces complotistes de bas étage sont très peu nombreux, rassurons-nous. Mais ils parlent fort et sont très visibles sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à envenimer le climat social dans lequel nous vivons.

Désinformation

La motivation à adopter les théories du complot vient du besoin fondamental d’adhérer à un groupe ou à une communauté, ce qui se produit souvent sur les réseaux sociaux, avait expliqué au Journal, dans le cadre d’un dossier sur les complotistes, Colette Brin, directrice du Centre d’études sur les médias.

Et plus un individu s’informe sur les réseaux sociaux plutôt que dans des médias traditionnels et auprès de sites d’autorités publiques, plus il adoptera cette tendance, avait exposé la professeure Marie-Ève Carignan.

Pro-Trump

Ces complotistes qui minimisent la guerre en Ukraine ont en commun une admiration pour Trump. Son discours truffé de mensonges et de haine, anti-médias et anti-immigration, ils l’achètent avec bonheur. Tout comme ils achètent les propos de Poutine, qui se devait d’envahir l’Ukraine pour la « dénazifier ».

« Allô les amis complotistes. Arrêtez de m’envoyer des photos de néonazis ukrainiens. Ils ne représentent pas le gouvernement ni l’ensemble de la population ukrainienne. Nous avons des groupes néonazis minoritaires au Canada aussi... » tweetait cette semaine Martin Geoffroy, directeur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR).

Les nazis en Ukraine sont des marginaux, comme au Canada. Et pour information, le président Zelensky est d’origine juive.