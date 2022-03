«Le Parlementaire» se refait une beauté

Le restaurant du parlement à Québec s’est refait une beauté juste avant la pandémie tout en gardant des éléments historiques pour le plaisir des visiteurs.

Fréquenté par les touristes, le parlementaire ouvre ses portes à tous depuis 53 ans.

Le restaurant est situé dans l'ancienne chefferie de l'hôtel du Parlement, converti en restaurant en 1917, alors que Lomer Gouin était premier ministre du Québec.

«Au départ on pensait peut être récupéré ce plancher la au complet pour le restaurant(25) malheureusement il n'était pas récupérable ( ) on voulait garder c'est deux éléments à l'entrée pour faire un rappel que le restaurant à beaucoup d'histoire», mentionne Anthony Guerra, directeur du Service des restaurants de l'Assemblée nationale.

Parmi les rénovations majeures, une nouvelle cuisine a été construite à proximité de la salle à manger.

«On travaillait tous les produits dans la cuisine centrale au rez-de-chaussée pis on montait dans des montes charges toutes les plats avec des antidérapants des cloches le gros bordel , on faisait en bas à travers les caucus, à la cafétéria c'était le bordel au coup de feu , la maintenant on se concentre on a un endroit ou on s'occupe vraiment juste de la salle à manger c'est vous le voyez dans mes yeux c'est du pur bonheur.», dit le chef Martin Gagné.

Son bonheur, servir avec sa brigade une cuisine boréale, préparée le plus possible avec des herbes qui poussent dans les jardins du parlement.

«C'est magnifique, c'est un privilège pour un chef d'avoir accès à toute cette panoplie de choses là ... j'en ai la chair de poule juste à t'en parler», dit le chef.

Il n’y a pas seulement le menu nourriture qui est rempli de produits du Québec, les boissons également.

«Nos alcools sont 100% québécois, la bière, actuellement on a une bière de la Gaspésie, on a beaucoup de vins québécois qui sont à l'honneur et chaque saison on change. On veut être une vitrine pour les produits québécois», explique la directrice adjointe et Maître d'hôtel, Lise Chouinard.

Les coûts des rénovations ont dépassé les trois millions de dollars.

