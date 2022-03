Les Sea Dogs corrigent les Mooseheads

Les Sea Dogs de Saint John ont offert tout un spectacle à leurs partisans présents au TD Station, dimanche, en touchant la cible 10 fois dans un gain de 10 à 2 contre les Mooseheads de Halifax.

• À lire aussi: Soirée faste pour Potvin et les Foreurs

Les favoris de la foule ont vite mis ce match hors de portée de leurs adversaires en secouant les cordages trois fois au premier vingt, puis trois autres fois au deuxième, avant d’ajouter les quatre derniers au troisième.

William Dufour s’est particulièrement régalé durant ce duel, effectuant un tour du chapeau. Cet espoir des Islanders de New York a fait mouche une fois lors de chacune des périodes. De plus, il s’est fait complice du but de Raivis Kristians Ansons, la première réussite du match des Sea Dogs.

C’est toutefois Josh Lawrence qui a été le plus productif. En plus d'avoir inscrit un but en désavantage numérique de troisième période, il a préparé la table pour quatre filets des siens, totalisant cinq points. Peter Reynolds a bien paru lui aussi, grâce à quatre mentions d’aide.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien de l’équipe locale Thomas Couture a tout de même eu à se signaler, malgré l’imposante victoire des siens. L’homme masqué a bloqué 38 des 40 rondelles dirigées vers lui. Seul Senna Peeters a été en mesure de le déjouer.

À VOIR AUSSI