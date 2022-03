L’Océanic retrouve le chemin de la victoire

RIMOUSKI | Le vétéran de 20 ans Xavier Cormier a marqué deux buts et effectué une passe pour aider l’Océanic de Rimouski à mettre fin à une séquence de six défaites par un gain de 4-2 contre les Voltigeurs, dimanche, à Drummondville.

Le capitaine de l’Océanic, Ludovic Soucy, a brisé une égalité de 2 à 2 avec moins de cinq minutes à écouler en troisième période.

Jacob Mathieu a marqué l’autre but des gagnants. Louis Robin a terminé le match avec deux mentions d’aide. Pour les Voltigeurs, il s’agissait d’un quatrième revers de suite. Jérémy Lapointe a marqué les deux buts des perdants.

« C’est une victoire qui fait du bien. Les gars l’ont appréciée, tout comme les entraîneurs. À partir de la deuxième période, ce fut un effort collectif. Notre capitaine, Ludovic Soucy, a marqué un gros filet. On l’avait placé avec Kidney et Drover pour relancer ces deux gars-là et ils sont allés chercher le but gagnant. Gabriel Robert a rebondi de brillante façon devant le filet », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La première aux Voltigeurs

Les Voltigeurs se sont imposés en début de match, mais ils ont buté contre le gardien de l’Océanic Gabriel Robert, qui a notamment réparé une bévue de Charles Côté, ce dernier ayant perdu la rondelle en territoire défensif.

Jérémy Lapointe (15e de la saison) a ouvert la marque pour les locaux en milieu de période, en revenant de l’arrière du filet. Ce but n’a pas ébranlé la confiance de Robert, qui a réalisé quelques gros arrêts par la suite, bloquant notamment le dangereux Justin Côté en échappée.

La deuxième période s’est déroulée à l’inverse de la première, car l’Océanic a dominé 17 à 9 au chapitre des lancers. Xavier Cormier (17e de la campagne) a profité d’une superbe passe de Louis Robin pour créer l’égalité 1 à 1.

Trois buts en troisième

En troisième, Mathieu (13e de la saison) a complété les efforts de Robin et Cormier pour donner les devants à l’Océanic. Lapointe a marqué son deuxième du match sur réception pour créer l’égalité 2 à 2.

Le capitaine Soucy a poussé le retour de Kidney derrière le gardien des Voltigeurs Riley Mercer. Cormier a conclu le match en marquant dans un filet désert.

Luka Verreault et Alexandre Lefebvre sont blessés tandis que Zachary Lessard est sur le protocole de la COVID-19.

Il reste maintenant seulement trois joueurs de l’Océanic qui n’ont pas été atteints par le coronavirus.

L’Océanic s’était incliné 4 à 3 le 24 février, à Drummondville.

L’Océanic recevra les Saguenéens de Chicoutimi mardi à Rimouski.