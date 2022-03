«Star Académie»: Jérémy, Sandrine et Marily en compétition

Jérémy, Sandrine et Marily, les trois Académiciens mis en danger, espèrent que les efforts qu’ils ont mis dans le travail tout au long de la semaine leur permettront de garder leur place à l’Académie de Waterloo. Mais un d’entre eux devra nécessairement quitter l’aventure, dimanche soir.

• À lire aussi: «Star Académie»: le retour de La Chicane

Jérémy Plante a abordé sa troisième mise en danger avec un certain lâcher-prise. «C’est différent parce qu’on avance dans la compétition, et chaque petite faille compte, a-t-il analysé. Je sentais que ça allait être mon tour. C’est toujours un stress, mais je le vis bien. Ça fait cinq semaines que l’émission a commencé, j’ai participé aux medleys, j’ai chanté avec mes idoles, il arrivera ce qui arrivera.»

Sa sérénité face au verdict de dimanche ne l’a pas empêché de mettre le double d’efforts dans les ateliers et les répétitions. «Le commentaire que Lara m’a répété, c’est que je maquille parfois ma voix pour aller chercher le petit côté country, alors que les profs voudraient entendre ma vraie voix. Ils veulent voir ce que je suis capable de faire avec une chanson que je connais bien, sans déguisement de ma voix. Honnêtement, ç’a été un moins gros défi d’aller vers ça rapidement, j’ai réussi à faire ce qu’ils voulaient plus facilement.»

Avant de défendre sa place sur «Footloose», de Kenny Loggins, Jérémy a emmagasiné le plus de souvenirs possible de l’Académie au cas où il n’y reviendrait pas, dimanche soir. «Je vais travailler le plus fort possible, je veux m’améliorer avant de partir, je veux montrer le meilleur de moi. Et je veux surtout en profiter au maximum.»

Écoutez la chronique d’Émilie Fournier, productrice au contenu, Star Académie au micro de Mario Dumont sur QUB radio :

Des faiblesses

Sandrine Hébert a vécu une semaine en dents de scie. Cette seconde mise en danger l’a beaucoup plus affectée qu’elle aurait pensé. «En même temps, je suis contente parce que ça va m’avoir permis de travailler sur plusieurs de mes faiblesses.»

Lors de son évaluation, les critiques ont été dures, mais justes. «Il y a beaucoup de mauvais plis que j’ai accumulés depuis des années en chantant dans les bars, comme pousser trop les notes, chanter parfois trop fort, pas bien ouvrir la mâchoire, pas assez respirer... Les profs ont aussi évoqué ma justesse à plusieurs reprises. Ce sont des points que je veux travailler au maximum pour qu’ils soient contents de ma prestation.»

Sandrine est désormais beaucoup plus consciente de ses capacités et elle veut juste progresser davantage. Si la masse de choses à travailler lui a procuré un certain vertige au départ, elle est beaucoup plus en paix à quelques heures du Variété durant lequel elle va chanter «C’est zéro», de Julie Masse. «J’aborde cette soirée avec plus de douceur, je la vois juste comme un beau défi.»

Grosse fatigue

Marily Dorion a exprimé sa fatigue dès le début de la semaine. «Aider et m’occuper des autres fait partie de ma personnalité et je ne pourrais pas changer cette manière d’être, a-t-elle confié. Cette semaine, j’ai choisi mes batailles et ça m’a fait beaucoup de bien. J’ai aussi mieux dormi. En fait, j’ai pris les trucs de tout le monde, que ce soit me laver avec du savon à la lavande ou mettre des huiles essentielles sous les pieds avant de me coucher. Mon sommeil s’est amélioré.»

L’Académicienne se dit contente d’avoir été mise en danger, car elle a eu accès à des ateliers personnalisés avec Gregory Charles et Lara Fabian, ainsi qu’à des commentaires constructifs qui l’aident à avancer.

«Comme je suis chansonnière, j’ai toujours joué avec ma guitare. En me retrouvant sur scène sans mon instrument, il y a des maniérismes qui se sont installés. J’ai, par exemple, l’habitude de tasser mon micro rapidement, de fermer les yeux en chantant... Ce sont des points sur lesquels j’ai pas mal travaillé.»

Marily a programmé dans sa tête qu’elle n’allait pas partir après avoir interprété «Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai», de Francis Cabrel. «C’est un peu ésotérique, mais je sais que ce n’est pas mon tour, cette semaine. Si je pars, c’est que la vie me prépare autre chose d’encore mieux.»

À VOIR AUSSI