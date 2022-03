Canadien : toujours à vendre

En onze matchs sous le régime de Martin St-Louis, le Canadien a maintenant sept victoires. Cette même équipe avait gagné huit matchs en 45 sorties (8-30-7) en date du 9 février, jour du congédiement de Dominique Ducharme.

D’une équipe moribonde, le CH connaît une renaissance depuis l’arrivée d’un entraîneur en chef par intérim qui détenait zéro expérience du métier dans la LNH. Mais St-Louis a ajouté un ingrédient important à ce groupe, celui du retour du plaisir.

Au 32e et dernier rang du circuit quand St-Louis a pris la relève de Ducharme, l’équipe a maintenant fait un petit bond au classement, grimpant en 31e place, avec un seul point de plus que les Coyotes de l’Arizona. Le Tricolore cogne également à la porte du Kraken de Seattle avec deux points de retard.

Malgré ce regain de vie, le CH n’a pratiquement pas bougé au classement. Il n’y aura pas de miracle. Une participation en séries demeure impossible. Dans ce contexte, Kent Hughes et Jeff Gorton regarderont pour des changements. Les deux hommes de hockey garderont une pancarte à vendre à deux semaines exactement de la date limite des transactions du 21 mars.

Changements à prévoir

St-Louis se doute également qu’il n’aura pas la même équipe sous la main d’ici les prochains jours.

« C’est toujours important d’avoir des vétérans, de bons meneurs, a-t-il dit après la victoire de 5 à 2 contre les Oilers. Il y a différentes formes de leadership. C’est une grosse portion. Je ne sais pas si nous deviendrons plus jeunes. Je ne me concentre pas sur cet aspect. Je coache les joueurs qui sont là. »

À sa dernière conférence de presse, quelques jours après l’échange de Tyler Toffoli, Hughes avait prévenu qu’il resterait actif sur le marché.

« On n’a pas déterminé combien de joueurs vont partir. Si on reçoit cinq offres qu’on ne peut refuser, on fera cinq transactions. Mais, pour l’instant, ce n’est pas le plan [d’échanger cinq joueurs]. »

Le Journal vous propose une liste de joueurs du CH susceptibles de changer d’adresse.

Le plus convoité

Ben Chiarot (30 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 3,5 M$

Expiration : Été 2022 (agent libre sans compensation)

Statistiques : 16 pts (7 b, 9 p) en 51 matchs / -19 / 23 min 25 s

Il y a plusieurs équipes qui cognent à la porte de Hughes pour acquérir Chiarot. Le CH serait à la recherche d’un très bon espoir et d’un bon choix au repêchage. L’an dernier, Julien BriseBois et le Lightning ont payé un choix de 1er tour pour attirer David Savard dans une transaction impliquant trois équipes afin d’amortir le salaire du défenseur québécois.

En théorie, la valeur de Chiarot sera encore plus grande. Il est un défenseur fiable qui peut manger de grosses minutes au sein d’un top quatre à la ligne bleue. L’Ontarien a prouvé sa valeur lors du long parcours du CH en séries l’an dernier.

Si le prix est bon

A. Lehkonen (26 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 2,3 M$

Expiration : Été 2022 (agent libre avec compensation)

Statistiques : 25 points (11 b, 14 p) en 53 matchs / +0 / 14 min 36 s

Lehkonen peut jouer à l’aile gauche et à l’aile droite, il est aussi utile au sein d’un quatrième trio qu’un deuxième trio et il est bon en infériorité numérique. Martin St-Louis, Dominique Ducharme et Claude Julien ont toujours dit de bons mots à son endroit. Il travaille fort.

Selon diverses rumeurs, le Tricolore pourrait recevoir un choix de premier tour pour ses services. Il y a deux ans, le Lightning avait sacrifié un choix de premier tour pour Barclay Goodrow, un ailier polyvalent dans le moule de Lehkonen.

Jeff Petry (34 ans)

Photo Ben Pelosse

Contrat : 6,25 M$

Expiration : 2024-2025

Statistiques : 13 points (4 b, 9 p) en 49 matchs / -9 / 22 min 29 s

Sous la gouverne de Ducharme, Petry n’avait rien d’un homme heureux. Il a retrouvé son sourire et sa confiance avec l’arrivée de Martin St-Louis. Le défenseur de 34 ans a même déclaré qu’il pourrait s’imaginer jouer pour un entraîneur comme St-Louis à long terme.

Le CH ne se départira pas de Petry sans recevoir un retour intéressant. Mais son lourd contrat risque de compliquer les négociations.

Pour de la profondeur

Brett Kulak (28 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 1,85 M$

Expiration : Été 2022 (agent libre sans compensation)

Statistiques : 12 points (2 b, 10 p) en 50 matchs / -8 / 17 min 54 s

Il y a toujours deux côtés à une médaille. Cette règle s’applique à Kulak. En confiance, il est un défenseur fiable. Mais sa confiance demeure souvent fragile, ouvrant la porte à des passages à vide. À l’instar de plusieurs coéquipiers, l’Albertain joue avec une belle assurance depuis l’arrivée de St-Louis.

« Je peux simplement jouer au hockey, a dit Kulak après le match à Edmonton. Je n’ai plus à porter attention à une liste dans ma tête, comme où je dois être et ce que je dois faire à un moment précis. Je joue librement. Je n’ai qu’à lire et réagir. Présentement, notre système, c’est ça. »

Chris Wideman (32 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 750 000 $

Expiration : Été 2022 (agent libre sans compensation)

Statistiques : 13 points (2 b, 11 p) en 43 matchs / -18 / 14 min 48 s

Wideman est le défenseur le plus utilisé cette saison chez le CH avec un temps de jeu moyen de 2 min 30 s en supériorité numérique. Il n’a pas amassé des chiffres astronomiques sur le plan offensif, mais il bouge assez bien la rondelle à la pointe. À la date limite des transactions, il y a toujours des formations qui ont besoin d’un défenseur avec des habiletés offensives en cas de blessures durant les séries.

Mathieu Perreault (34 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 950 000 $

Expiration : Été 2022 (agent libre sans compensation)

Statistiques : 4 points (3 b, 1 p) en 17 matchs / +1 / 12 min 03 s

Perreault a passé plus de temps à l’infirmerie que sur la glace cette saison. Malgré les absences des Byron, Drouin et Dvorak, il a de la difficulté à maintenir sa place parmi les 12 premiers attaquants de l’équipe. Âgé de 34 ans, le Québécois a une expérience de 51 matchs en séries. Si une équipe désire courir le risque avec lui, Hughes ne cherchera pas à obtenir la lune.

Le marqueur (mais avec des lacunes)

M. Hoffman (32 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 4,5 M$

Expiration : 2023-2024

Statistiques : 22 points (11 b, 11 p) en 41 matchs / -15 / 17 min 16 s

Hoffman a un puissant tir, il reste dangereux en supériorité numérique, mais il n’a rien d’un maître à cinq contre cinq.

Depuis l’arrivée de St-Louis, le numéro 68 joue avec plus d’aplomb. Les deux autres années à son contrat risquent de freiner plusieurs DG à la recherche d’un marqueur.

L’énigmatique

Joel Armia (28 ans)

Photo Martin Chevalier

Contrat : 3,4 M$

Expiration : 2024-2025

Statistiques : 7 points (2 b, 5 p) en 40 matchs / -7 / 13 min 22 s

Dominique Ducharme le décrivait comme un mystère. St-Louis n’a pas encore eu le temps de sortir cette même définition pour le gros ailier. En séries l’an dernier, Armia a connu de bons moments avec 8 points (5 b, 3 p) en 21 matchs. Il protège très bien la rondelle et il prend de la place devant le filet adverse. Mais il a tendance à s’endormir beaucoup trop souvent. Marc Bergevin lui a offert un contrat de quatre ans. Un DG aura réellement besoin d’être en amour avec son potentiel pour concocter une offre au Tricolore.

Si on veut changer l’image

B. Gallagher (29 ans)

Photo Ben Pelosse

Contrat : 6,5 M$

Expiration : 2026-2027

Statistiques : 14 points (5 b, 9 p) en 38 matchs / -8 / 15 min 13 s

Gallagher a toujours été décrit comme l’âme de cette équipe. Mais à 29 ans, l’ailier droit a beaucoup de millage dans le corps. Martin St-Louis a déjà offert un indice important à son sujet en mentionnant que Gallagher cherchera à terminer l’année en force afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison suivante. Techniquement, Hughes ne devrait pas l’échanger. Il est aussi très difficile à bouger à la première année d’un généreux pacte de six ans.

Du talent, mais des blessures

C. Dvorak (26 ans)

Photo Ben Pelosse

Contrat : 4,45 M$

Expiration : 2024-2025

Statistiques : 16 points (7 b, 9 p) en 34 matchs / -17 / 17 min 42 s

Il y avait de grandes attentes pour Dvorak. Il devait remplir la chaise de deuxième centre du Tricolore derrière Suzuki. Il n’a jamais pris son envol, passant trop de temps sur la touche. Bergevin a donné un choix de 1er tour (avec une protection pour le top dix) et un choix de 2e tour en 2024 aux Coyotes pour le sortir du désert. Hughes et Gorton ne réussiront jamais à obtenir une offre semblable.

J. Drouin (26 ans)

Photo USA TODAY Sports

Contrat : 5,5 M$

Expiration : 2022-2023

Statistiques : 20 points (6 b, 14 p) en 32 matchs / -9 / 17 min 17 s

Drouin a recommencé à patiner, mais il n’a toujours pas participé à un entraînement complet. Il se remet d’une blessure à un poignet. En santé et dans un bon état d’esprit, le numéro 92 demeure un ailier talentueux. Il représente toutefois un investissement considérable à 5,5 M$.

