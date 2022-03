Tout pour augmenter l’espérance de vie

Le Dr Frédéric Saldmann, qui s’est fait connaître avec ses livres vendus à plus de trois millions d’exemplaires, poursuit sa mission de vouloir aider les gens à augmenter leur espérance de vie. Son tout nouveau livre, La santé devant soi, nous amène à revoir nos croyances en matière de santé.

Dans son plus récent livre, Frédéric Saldmann aborde de nouveaux thèmes aussi surprenants les uns que les autres, dont la médecine ayurvédique indienne, les mystères égyptiens, des rituels japonais et les messages cryptés des écritures bibliques. Même le vaudou, la magie et la sorcellerie sont évoqués.

Si le Dr Saldmann change un peu de registre dans son ouvrage, c’est qu’il est tombé, il y a trois ans, sur une étude qui l’a fait réfléchir.

« Cette étude montrait que les gens qui croyaient en Dieu ou qui avaient un sens profond dans leur vie vivaient sept ans de plus en bonne santé que les autres », affirme-t-il. De plus, Saldmann, en fonction de certaines données, fait des liens entre la foi, la force du mental et le système immunitaire.

« J’ai constaté que lorsque quelqu’un a un sens dans sa vie et qu’il croit en quelque chose avec une raison à se lever le matin que ce soit la religion ou la spiritualité au sens large du terme, il active son système immunitaire », fait remarquer l’auteur qui recommande désormais le toucher thérapeutique pour se guérir soi-même.

« Il ne faut pas sous-estimer la force du mental. Si on croit en quelque chose, ça fonctionne. »

Plusieurs suggestions

Le Dr Saldmann y va de nombreux conseils afin d’augmenter notre espérance de vie. D’ailleurs, il estime que l’on pourrait vivre jusqu’à 150 ans.

« Je considère que tout décès avant l’âge de 120 ans est une mort prématurée », lance-t-il.

Parmi ses recommandations, celle qui revient constamment est la perte de poids. « Éliminer toute surcharge pondérale est primordial », insiste Saldmann qui ajoute que plus le poids augmente, plus les risques sur la santé augmentent aussi. Il lance même l’idée de prendre le temps de prononcer une quelconque forme de prière avant de manger.

« Ça évite de se précipiter sur son repas comme le fait un chien », illustre l’auteur. « Il faut manger lentement en mastiquant bien, ainsi on mange moins. Surtout, il faut éviter de manger en regardant la télévision. »

La qualité du sommeil et l’activité physique sont les autres grands conseils pour vivre en bonne santé.

« L’exercice 40 minutes par jour fait baisser de 40 % les risques de maladies cardio-vasculaires, d’Alzheimer et de cancer », précise-t-il.

Pas de retraite

Il est important donc de demeurer actif, même en vieillissant et surtout ne pas penser à la retraite.

« Le point commun chez les individus qui prennent une retraite précoce, par exemple à 55 ans, est qu’il augmente de 15 % tous les cinq ans le risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer », estime l’auteur.

En ralentissant le rythme d’activité, le système immunitaire baisse. Au lieu de ralentir en vieillissant, si on veut vivre en bonne santé, il faut augmenter le rythme. »

La pratique du Dr Saldmann est claire, prescrire le moins possible de médicaments à ses patients.

« J’en prescris que dans de rares cas, où il n’y a aucune autre alternative », plaide-t-il tout en rappelant que de nombreuses études ont démontré que les placebos prescrits ont dans 40 % des cas, autant d’effet que le véritable médicament. Pour preuve que le cerveau nous joue souvent des tours.

À nous d’en tirer profit.

Frédéric Saldmann est l’auteur d’une douzaine de livres dont, Le meilleur médicament, c’est vous !, Prenez votre santé en main !, Votre santé sans risque et On n’est jamais mieux soigné que par soi-même.