Une parodie devenue un classique

Avec Thick as a Brick, Ian Anderson s’était donné comme mission de faire une parodie des albums-concepts qui étaient à la mode au début des années 1970. Cet opus de Jethro Tull, qui fête ses 50 ans, est devenu un classique et une référence en la matière.

Cinquième album studio de la formation britannique, Thick as a Brick se voulait aussi comme une réaction aux amateurs de musique qui avaient qualifié Aqualung de disque-concept.

« J’ai toujours dit que Aqualung n’était pas un album-concept, mais un disque constitué de chansons variées. Il y avait trois ou quatre pièces qui représentaient l’élément central de cet opus, mais ça n’en faisait pas un album-concept », avait dit le chanteur, flûtiste et guitariste Ian Anderson en 2005.

Aqualung mélangeait des sonorités folk, blues, jazz et rock et qui n’avaient rien à voir avec le rock progressif des Emerson Lake & Palmer, Yes, Genesis, Pink Floyd, King Crimson et autres.

Ian Anderson s’était donné comme mission de faire « l’album-concept » de tous les albums-concepts. Lancé le 3 mars 1972, Thick as a Brick a été accepté par les fans de rock progressif qui étaient visés par cette satire.

L’album s’est hissé au sommet du palmarès au Canada et aux États-Unis. Il a atteint la deuxième position en Allemagne, en Italie et dans les Pays-Bas et la troisième place en Norvège.

Thick as a Brick est une longue pièce de 44 minutes qui était répartie sur deux faces d’un vinyle.

L’album a été enregistré en décembre 1971 aux Morgan Studios à Londres. Il s’agit d’une suite de collages de petits segments de 3 à 5 minutes.

« On a fait ça rapidement et furieusement. J’arrivais aux répétitions sur l’heure du midi avec ce que j’avais écrit le matin. Les gars s’y attaquaient de façon sérieuse et en lien avec ce qu’on avait fait la veille. Après dix jours, on a répété tous les segments. Je crois qu’il a fallu plus de temps pour réaliser la pochette que pour l’enregistrer l’album », a indiqué Anderson, en 2016, dans le magazine Classic Rock.

Un journal

La pochette originale de la version vinyle de l’album se déployait pour faire le St. Cleve Chronicle and Linwell Advertiser, un journal papier de 12 pages. Chrysalis Records avait trouvé que les coûts de production de cette pochette inhabituelle étaient élevés.

Les textes fictifs publiés dans ce journal ont été écrits par Ian Anderson, le bassiste Jeffrey Hammond et le claviériste John Evans. Les paroles de Thick as a Brick étaient en page 7.

Thick as a Brick met en vedette un poème écrit par le personnage fictif de Gerald Bostock : un enfant de huit ans qui avait reçu un prix pour son œuvre avant de se le faire retirer après avoir dit un gros mot à la télévision. L’article en une du quotidien fictif raconte cette affaire.

Ian Anderson ne croyait pas que cet album, en raison de son humour très britannique, allait connaître du succès à l’extérieur de la Grande-Bretagne.

« J’imagine, quelque part, que la musique ne devait pas être trop mauvaise », avait-il fait savoir, lors d’un entretien public, en 2018, la veille d’un spectacle au Festival d’été de Québec.

Ian Anderson a lancé une suite à Thick as a Brick en 2012. Un album en solo où il s’intéresse à un Gerard Bostock devenu adulte.