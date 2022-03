Université Laval: la rectrice Sophie D’Amours défend son bilan

La course au rectorat est officiellement lancée à l’Université Laval. Sur la ligne de départ, deux candidats qui s’étaient affrontés à la dernière élection : l’ex-vice-recteur Éric Bauce, qui avait été battu en 2017 par Sophie D’Amours, la rectrice sortante qui sollicite maintenant un deuxième mandat. La communauté universitaire rendra son verdict le 13 avril. Le Journal s’est entretenu avec les deux candidats en prévision du scrutin.

Sophie D’Amours, qui s’est fait élire grâce à une volonté de changement, défend aujourd’hui son bilan. La rectrice sortante veut continuer de jouer en équipe pour amener l’université à faire la différence dans la communauté.

• À lire aussi: Le match revanche

• À lire aussi: Université Laval: la rectrice assure que les projets avec Huawei sont bien encadrés

Mme D’Amours se présente cette fois-ci avec davantage de « maturité » et une « connaissance plus fine des enjeux reliés à l’enseignement supérieur », affirme-t-elle.

Son adversaire, Éric Bauce, accuse de son côté son administration d’être « centralisatrice » et « opaque », des maux qu’elle avait elle-même dénoncés il y a cinq ans.

« Je suis arrivée en poste pour changer ça et on est en train de changer ça », rétorque-t-elle, en ajoutant que M. Bauce est « peut-être un peu décalé » par rapport à ce qui se passe sur le terrain.

L’élaboration du plan stratégique, qui s’est appuyée pour la première fois sur une vaste consultation des membres de la communauté universitaire, en est un bon exemple, selon elle.

Mme D’Amours se félicite d’ailleurs d’avoir réalisé 74 % de son plan d’action en pleine période de pandémie, et d’avoir rendu des comptes à la communauté « pour la première fois » en présentant publiquement ce bilan (voir ci-bas).

Des controverses

Le portrait a toutefois été terni par la collaboration de l’établissement avec le port de Québec, qui a suscité la grogne deux fois plutôt qu’une.

L’implication de l’Université Laval dans la Zone d’innovation du Littoral Est a été perçue par plusieurs comme un appui au controversé projet Laurentia. « Ç’a été difficile. S’il y a un moins bon coup, c’est celui-là. On aurait pu mieux communiquer », affirme Mme D’Amours.

Des professeurs ont aussi dénoncé haut et fort une entente qui prévoyait que la participation financière du port de Québec dans différents projets de recherche devait rester secrète.

Après avoir d’abord tenté de défendre cette entente sur la place publique, la rectrice assure aujourd’hui vouloir se débarrasser de ce type de « pratiques anciennes » héritées d’une autre époque. « Ce qu’on dit, c’est qu’on ne le fera plus. »

La création d’un registre public des partenariats de recherche et d’un bureau d’éthique institutionnel permettra de remédier à ce type de situation, assure-t-elle.

Une université « d’impact »

Ses engagements dévoilés récemment sont accompagnés de sa vision d’une université « d’impact », qui « n’hésite pas à faire le kilomètre supplémentaire pour faire avancer les choses ».

Pour y arriver, Mme D’Amours mise beaucoup sur la consultation par le biais de différents « chantiers », menés par des équipes « qui vivent les réalités sur le terrain ».

Comment se porte l’Université Laval ?

+ 4,2 %

Hausse du nombre d’étudiants inscrits à l’Université Laval à l’automne 2021 par rapport à l’année précédente, comparativement à 0,6 % pour la moyenne provinciale

+ 44 %

Augmentation des fonds de recherche de 357 millions $ en 2017 à 515 millions $ * en 2021

en à * en Du 8e au 7e rang du classement des plus grandes universités de recherche au Canada

*Données en cours de validation à l’ACPAU

Classements universitaires : un portrait plus mitigé (sur 5 ans)

De la 372 e à la 414 e position QS World University Ranking

à la position de la 12 e à la 9 e position Maclean’s University Ranking

à la position Statu quo (catégorie 250e-300e) Times Higher Education

L’ex-vice-recteur Éric Bauce veut éliminer « la culture de l’opacité »

Photo Daphnée Dion-Viens

L’ex-numéro deux de l’Université Laval, qui tente à nouveau de se faire élire comme recteur, mise cette fois-ci sur une vision renouvelée de son institution, qu’il veut moderniser grâce à un nouveau mode de gestion axée sur la collaboration et la collégialité.

Éric Bauce a fait partie de la haute direction pendant dix ans à titre de vice-recteur exécutif, jusqu’en 2017.

Ce professeur en génie forestier porte néanmoins aujourd’hui un regard sombre sur son alma mater. L’institution s’est emmurée dans un style de gestion « bureaucratique » et « pyramidal », guidée par une « vision monarchiste » qui a mené à un besoin de « contrôle » et un « manque de transparence » qui servent une logique de « compétition », affirme-t-il.

Ironiquement, son adversaire Sophie D’Amours avait formulé des critiques semblables envers la haute direction lors de la dernière course au rectorat, qu’elle a remportée il y a cinq ans.

À cette époque, M. Bauce avait commencé à prendre conscience de ce dysfonctionnement, mais il n’avait pas encore identifié les solutions, explique-t-il.

Il voit aujourd’hui sa défaite à la dernière élection comme un « bienfait » qui lui a permis de « prendre du recul » par rapport à la structure organisationnelle de son institution, à la lumière des collaborations réalisées à l’étranger au cours des dernières années.

Nouveau mode de gestion

L’ex-vice-recteur propose maintenant un nouveau mode de gestion axé sur la « collaboration » et la « collégialité », deux mots-clés qui reviendront à plusieurs reprises lors de notre entretien.

Pour y arriver, Éric Bauce propose de diminuer le nombre de vice-recteurs et d’élargir le comité de direction pour que des professeurs, employés et étudiants puissent y siéger. « Une direction universitaire doit répondre aux demandes de la communauté, plutôt que l’inverse. »

L’élargissement du comité de direction permettrait « d’éliminer » la « culture de l’opacité », dit-il.

Ce nouveau mode de gouvernance permettrait d’éviter certaines « erreurs » commises dernièrement par la direction de l’Université Laval, à commencer par l’appui au controversé projet Laurentia du Port de Québec, selon lui.

Collaborations

L’université aurait aussi avantage à élargir ses collaborations à l’externe avec d’autres établissements, comme le font les chercheurs sur de nombreux projets de recherche, ajoute-t-il.

M. Bauce affirme par ailleurs que la « gestion collaborative » qu’il veut mettre de l’avant « va transcender toutes les façons de faire », ce qui permettra d’alléger la structure administrative et de diminuer les processus de reddition de compte.

Résultat : les professeurs auront davantage de temps à consacrer à leurs étudiants, assure-t-il. Il promet par ailleurs de bonifier les ressources dédiées à leur encadrement dans les facultés.

Éric Bauce affirme par ailleurs que l’enseignement en ligne, qui est là pour de bon, doit être mieux encadré. Un cours qui comprend seulement des textes à lire et des travaux à réaliser est « inacceptable », selon lui.