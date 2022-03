Virginie Fortin: zoom sur soi-même

Comme tous ses collègues humoristes, Virginie Fortin a dû vivre avec les nombreux confinements des deux dernières années. À quelques jours de lancer son deuxième spectacle solo, Mes sentiments, l’humoriste et comédienne confie être fébrile et « prête pour une vraie de vraie première ».

Virginie Fortin a vécu une fin d’année 2021 pour le moins particulière. À la fin novembre, comme bien des Québécois, elle a attrapé la COVID. Quelqu’un avec qui elle avait bu un verre deux jours plus tôt l’avait avisée qu’il était positif.

« Je trouvais que j’étais raquée un peu et je coulais du nez, dit-elle. Mais je cours souvent dehors à -15 et je me disais que j’avais peut-être plus couru que d’habitude. Je suis allée me faire tester et c’était positif. J’ai été chanceuse, car j’ai [...] eu un genre de rhume. »

Deux jours après sa période d’isolement, elle allait donner un spectacle de rodage dans une salle pleine au cégep Ahuntsic. « Ç’a été tellement le fun, dit-elle. Je ne me rappelais presque plus c’était quoi de jouer dans une salle pleine. »

Suite logique

Quand les salles ont refermé à la fin décembre, l’humoriste et son équipe chez Juste pour rire ont mis sur la table différents scénarios pour la première de son spectacle Mes sentiments, prévue le 9 mars. « Je disais que même si la salle devait être à 50 %, je voulais garder la première à cette date, dit-elle. On dirait que j’en avais marre d’annuler, de reporter, de recommencer ! »

Finalement, c’est dans une salle remplie que l’humoriste présentera ses nouvelles blagues, au National. Selon Virginie, Mes sentiments se veut la suite logique de son premier spectacle, Du bruit dans le cosmos.

« On dirait que je continue dans la même veine : pourquoi l’existence ? Pourquoi on se prend au sérieux de même ? Pour le premier spectacle, je partais vraiment du cosmos. Et cette fois-ci, j’ai complètement zoomé sur moi. C’est toujours dans le même style un peu absurdiste. »

Film choral de Noël

Pour ce spectacle, Virginie a encore une fois voulu travailler avec une équipe réduite. Alors qu’elle a principalement travaillé seule pour ses textes, mis à part l’aide sporadique de quelques amis, l’humoriste a de nouveau fait appel à Robin Kittel-Ouimet pour la scénographie.

Dans les prochaines semaines, Virginie partagera son temps entre les représentations de son spectacle et le tournage du nouveau film de Noël d’India Desjardins, 23 décembre.

« C’est une comédie romantique à la fois drôle, touchante et criante de vérité, dit-elle. C’est un film choral de Noël avec une distribution incroyable. Je vais jouer Elsa Lévesque, une célibataire endurcie à la recherche de l’amour ».

♦ Virginie Fortin présentera son spectacle Mes sentiments, du 8 au 10 mars au National, à Montréal, et le 28 mars, à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour toutes les dates : www.virginiefortin.com.