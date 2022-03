Visages de notre histoire: l’œil de Robert LaPalme

ROBERT LAPALME (1908-1997), L’ŒIL D’UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE

La caricature, quoi qu’on en pense, est un art et Robert LaPalme en est un des grands représentants, au Québec. Né en 1908 au sein d’une famille aux moyens modestes, il s’initie dès l’enfance au dessin. Sa mère encourage ses talents naturels pour les arts et le jeune Robert cultivera toute sa jeunesse un sens aigu de la formation autodidacte. Cette attitude s’avère utile, car LaPalme échoue à l’examen d’entrée à l’École des Beaux-Arts. C’est même presque en dilettante qu’il continue de parfaire son art entre divers petits boulots. La jeunesse de LaPalme a aussi la particularité de l’amener à vivre ailleurs qu’au Québec, notamment en Alberta, pendant l’enfance, et à New York, alors jeune caricaturiste professionnel. Cette expérience singulière teinte probablement le jeune LaPalme d’une indépendance de vue cruciale à la créativité d’un caricaturiste.

L’ART, UN ENGAGEMENT

Caricature de Lionel Groulx, 1934. Archives de la Ville de Montréal (BM001-05-P0854)

LaPalme obtient un premier emploi stable, en 1934, dans le quotidien L’Ordre, dirigé par Olivar Asselin. À partir de cette époque, sa carrière décolle et ses dessins, fortement teintés de cubisme, sont publiés à Montréal, Ottawa, New York et même Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, LaPalme s’implique plus largement dans le monde de l’art québécois en fondant la Galerie municipale du Québec, dans la capitale québécoise, en plus d’enseigner l’art et le dessin à l’Université Laval. Proche de Jean-Paul Lemieux et d’Alfred Pellan, c’est aussi l’époque où il commence à peindre plus sérieusement. Dans les années 1950, il travaille pour Le Devoir et y réalise de nombreuses caricatures, parfois assez cinglantes, envers le premier ministre Maurice Duplessis et les penseurs plus conservateurs, comme Lionel Groulx. La caricature, pour LaPalme, semble une extension de l’éditorial et une manière de véhiculer une opinion. Il reçoit d’ailleurs le prix de caricature du Concours canadien de journalisme en 1952. Dans un Québec qui commence à bouillonner sous le couvercle duplessiste, LaPalme témoigne d’un mouvement moderniste, tant dans les arts que dans l’expression d’une volonté de changement social.

HÉRITAGE D’UN MONTRÉAL EN ÉVOLUTION

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal (P158-Y-2_46P004)

Le travail de LaPalme prend un autre envol dans les années 1960, alors qu’il est directeur artistique du métro de Montréal. Il dirige aussi le Pavillon de l’Humour, lors d’Expo67. Les habitués de la station Berri-UQAM connaissent bien ses fresques qui ornent les murs du corridor de la ligne jaune. Quant à l’œuvre Orphée et Dionysos sur les bords du Styx réalisée en 1963, on la retrouve dans un des foyers de la Place des Arts. LaPalme préférera toujours garder une forme plus figurative dans son art. Celui qui s’inspirait déjà de Picasso dans les années 1930 résiste néanmoins aux assauts de l’abstraction pure. Il fonde aussi le Salon international de la caricature, manifestation annuelle d’importance de 1963 à 1988, qui sera le creuset d’une nouvelle génération d’artistes. LaPalme a accompagné artistiquement le Québec dans sa Révolution tranquille. Il laisse, en plus d’œuvres picturales de grande qualité, un corpus de caricatures politiques qui a influencé tous les Girerd, Phaneuf et Chapleau des années récentes.

Recherche et rédaction, Éliane Bélec, historienne.