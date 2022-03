Air Transat rétablit ses liaisons en Europe pour l’été

En vue de la saison estivale, Air Transat a annoncé lundi qu’elle reprendra progressivement du service dans 25 destinations européennes, et ce, dès le mois d’avril.

«Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est fière d'annoncer aujourd'hui un rétablissement significatif de son programme de vols en vue de la saison estivale», a indiqué l’entreprise par communiqué.

Les voyageurs quittant Montréal pourront ainsi obtenir un vol direct vers 16 destinations européennes alors que du côté de Québec Air Transat sera le seul transporteur aérien à offrir des vols directs vers deux capitales européennes, soit Paris et Londres.

En plus d’élargir son offre en Europe, Air Transat poursuit son développement sur le marché américain. L’entreprise propose aussi des vols vers le Sud et au Canada. C’est plus de 250 vols par semaines sur 69 liaisons directes qui seront offerts au plus fort de la saison estivale.

«Les chiffres nous l'indiquent clairement : avec la levée graduelle des restrictions de voyage à l'échelle mondiale, les vacanciers sont plus prêts que jamais à prévoir leur prochain départ que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou vers les destinations soleil», a déclaré le chef de la direction ventes et marketing chez Transat, Joseph Adamo.