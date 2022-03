Bien manger en station de ski

La relâche scolaire permet d’apprécier les joies de l’hiver, et plusieurs en profiteront pour skier ! On accueille avec joie la réouverture des cafétérias, qui nous permettent de nous réchauffer le temps d’un lunch ! Cap sur des stations qui se distinguent !

Bromont, montagne d’expériences

Réputée pour ses nuits blanches, Bromont, montagne d’expériences dispose de plusieurs installations pour se régaler : bistro, bar, plusieurs haltes, café. En 2019, la station fut la première à obtenir la reconnaissance Aliments du Québec au menu. Un réseau de distribution avec des producteurs locaux s’est établi au fil des ans pour l’approvisionnement en viandes, en fromages et en végétaux (fromage Missiska de Bedford, bagel Round Top de Sutton, etc.). Plusieurs produits, comme les quiches, sauces et vinaigrettes, sont également préparés maison pour un meilleur contrôle de leur composition. Au menu du bistro, on peut notamment déguster un tartare de lentilles noires, un saumon rôti avec couscous de chou-fleur & edamames ou encore une tartine de canard confit.

Le Massif de Charlevoix

Reconnue pour sa gastronomie, la station de ski Le Massif de Charlevoix se démarque en ne servant aucune friture. Tout en haut de la montagne, à la cafétéria du chalet principal, des options de repas à la carte sont disponibles. Envie d’un osso buco de porc à la milanaise, d’une cuisse de canard confite ou encore d’un saumon au beurre blanc, tomates et mangue ? C’est possible au Massif ! Plusieurs plats mettent en vedette des aliments locaux comme le fromage Le Migneron ou encore les Viandes Bio de Charlevoix. Avec l’arrivée d’un nouveau chef, Yves Moreau, ancien chef-propriétaire du Portofino à Québec, l’offre alimentaire connaît cette année un vent de renouveau. Répondant à une tendance bien présente chez les jeunes, de délicieux et nutritifs bols poké (tofu et saumon) sont maintenant offerts.

Club Med Charlevoix

L’ouverture du Club Med Charlevoix en décembre dernier réjouit les amateurs de fine cuisine. En formule tout inclus, les voyageurs pourront profiter de trois restaurants (Le Marché, Le Chalet et Terroir & Co) qui offrent des ambiances très distinctes.

Sommet Saint-Sauveur

Le Sommet Saint-Sauveur offre une panoplie d’options intéressantes d’un point de vue nutritionnel. À la cafétéria, il est possible de se procurer des mélanges de noix, des bols de fruits frais ou des parfaits au yogourt. Parmi les autres offres santé, on trouve des salades-repas, des sandwichs végétariens, des pitas au thon ainsi que plusieurs salades d’accompagnement. Si l’on préfère l’option resto-bar, la salade Coureur des bois, avec épinards, noix et pommes, et le chili con carne représentent des choix gagnants.

Owl’s Head sur le lac

Située à Mansonville, la station de ski Owl’s Head dispose de deux installations alimentaires : une cafétéria et un resto-bar. Le chef en place, Benoit Pelletier, priorise les produits locaux. En effet, 90 % des produits qu’il utilise pour concocter ses menus proviennent du Québec et du Canada. À la cafétéria, les skieurs peuvent se régaler de cannellonis (pâtes qui proviennent de la Maison du Ravioli de Montréal), de la blanquette de veau ou encore de l’option végé du jour. Plus de type resto-bar ? Le duo de tartares de saumon du Fumoir la Fée des Grèves ou la fondue avec options végétariennes comme le tofu et le tempeh sont assurément des options alléchantes et nutritives.

Station touristique Stoneham et Mont-Sainte-Anne

À Stoneham, les skieurs peuvent faire le plein d’énergie à une cafétéria ainsi qu’à un resto-bar. Parmi les options de choix, on note le pavé de saumon fumé et le chili végétarien au tempeh. Les carnivores peuvent aussi se régaler avec une bavette de bœuf marinée servie avec des pommes de terre et des légumes de saison. Sandwichs, salades variées et yogourt avec muesli et fruits sont aussi offerts.

Au Mont-Sainte-Anne, des salades-repas végétaliennes signées Crudessence sont disponibles pour les skieurs qui aimeraient faire le plein de vitamines. Les réfrigérateurs de prêt-à-manger offrent également plusieurs options saines : pitas, salades, bols de fruits et boules d’énergie Zenit.

Les bonnes options en station

Vous visitez d’autres stations ? Voici quelques bonnes options :

Les pâtes alimentaires, sauce tomatée

Les soupes-repas (minestrone, lentilles, mexicaine)

Les sandwichs sur pain de grains entiers (œufs, thon, saumon, dinde)

Les salades-repas (avec œuf, thon ou autre source de protéines)

Les chilis (con carne ou végé)

Les sautés avec protéines et légumes servis avec riz

En dessert ou en collation :

Les coupes de fruits et les fruits frais

Le yogourt

Les coupes de raisins et fromage

Les crudités avec hummus

Le lait et les boissons de soya

Les barres de céréales

Les mélanges de noix

Les boules d’énergie

Intéressant !

Pour un petit déjeuner nutritif avant votre journée de ski, découvrez ma recette de barre au gruau, fruits et beurre d’arachide sur mon blogue

À noter: Comme c’est le cas pour plusieurs commerces actuellement, la pénurie de main-d’œuvre touche également les stations de ski, ce qui peut entraîner des changements de l’offre alimentaire.

Merci à Amélie Robert, technicienne en diététique, pour sa précieuse collaboration à cet article.