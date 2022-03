Guerre en Ukraine: Couche-Tard suspend ses activités en Russie

Alimentation Couche-Tard a annoncé, lundi matin, la suspension de ses activités en Russie et la mise en place d'un plan pour «prendre soin de ses employés de manière responsable et sécuritaire», a fait savoir l’entreprise par communiqué.

«Nous condamnons l'agression de la Russie contre l'Ukraine ainsi que les effets humanitaires considérables tant sur les Ukrainiens que sur les Russes. Nous avons donc pris la décision de suspendre nos opérations. Couche-Tard a des magasins en Russie depuis près de trois décennies et nous sommes fiers des membres de notre équipe russe et de leur dévouement envers nos clients et les communautés locales», a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction de l’entreprise.

En Russie, Couche-Tard exerçait ses activités sous la marque «Circle K», qui compte plus de 320 employés et 38 magasins situés à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov.

L’entreprise a également indiqué avoir fait un don de plus de 1,5 million $ US à la Croix-Rouge et lancé une campagne mondiale pour recueillir des fonds additionnels pour les Ukrainiens.

«Depuis le début de la crise, les équipes locales de Circle K en Pologne, dans les pays baltes et dans l'ensemble du réseau européen ont offert du soutien aux réfugiés en leur fournissant du carburant gratuit, de la nourriture et des breuvages, du logement ainsi que des dons à des organismes de bienfaisance pour enfants», a fait savoir Couche-Tard.

