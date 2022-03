Guerre en Ukraine: des milliers de volontaires prêts à lutter

Comme des dizaines d’autres volontaires dans le monde, un vétéran des Forces armées canadiennes de l’Estrie veut s’envoler pour l’Ukraine afin de répondre à l’appel du président Volodymyr Zelensky.

«Je regardais les nouvelles et j’ai vu le président demander à tous ceux qui avaient combattu en Europe de venir les aider, ça m’a rentré dedans. C’est là où je me suis dit qu’il fallait que je me débrouille pour y aller et apporter ma contribution à ces gens-là. C’est le moins que je puisse faire», soutient l’ancien combattant des Forces armées canadiennes, qui a demandé à taire son nom pour des questions de sécurité.

Trois jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, le président du pays a appelé les étrangers à venir rejoindre les rangs de ses combattants.

«Tous les étrangers désirant rejoindre la résistance aux occupants russes et protéger la sécurité mondiale sont invités par les autorités ukrainiennes à rejoindre les forces de défense», avait indiqué le gouvernement, par voie de communiqué, le 27 février.

Pour celui qui a servi pendant une dizaine d’années, il ira aider de n’importe quelle manière pour défendre la démocratie et la population, dit-il.

«Si on me demande d’aller au front, j’irai. Je connais le maniement des armes. Si on me demande de faire du transport de réfugiés ou de médicaments, je le ferai aussi. L’essentiel, c’est que j’aide», assure-t-il.

Derniers préparatifs

Depuis quelques jours, il s’affaire donc à l’organisation de son voyage et espère que cela ne prendra pas trop de temps.

«Je suis en contact avec quelqu’un en Europe qui pourra me faire passer la frontière depuis la Pologne. J’attends d’être sûr d’avoir un bon contact, parce que le billet n’est pas donné pour y aller», explique celui qui a fait deux tours lors de la guerre en Bosnie.

«Dans ma tête, mon choix est fait à 100%, maintenant c’est juste une question de logistique. Ma conjointe et ma mère sont déjà au courant. Mais pour mes enfants [qui vivent aux États-Unis], je veux être sûr de trouver les bons mots pour qu’ils comprennent mon choix», laisse-t-il tomber.

Des milliers

Comme lui, des centaines de Canadiens et des milliers d’étrangers ont décidé de s’envoler pour aller aider le peuple ukrainien. Au total, ils seraient près de 20 000, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, et viendraient principalement d’Europe.

«Quand les gens ont vu que les Ukrainiens se battaient, qu’ils ne baissaient pas les bras, cela les a poussés à rallier le combat», a-t-il ajouté lors d’une entrevue à CNN.

Ici, au Canada, le leader du groupe Canadian-Ukrainian Brigade, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles pour sa famille en Ukraine, a expliqué, en entrevue sur CTV, qu'il a déjà recruté «au moins 600 personnes» prêtes à aller combattre.

Aux États-Unis, ce ne serait pas moins de 3000 volontaires qui auraient pris contact avec l’ambassade ukrainienne pour s’enrôler dans le bataillon international, selon ce que rapportait hier le média Voice of America.

