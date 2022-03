Invitée à «Star Académie»: 8 choses à savoir sur la chanteuse Angèle

De passage à Star Académie dimanche soir, la chanteuse Angèle effectuait un retour au Québec pour la première fois depuis décembre 2019. Voici 8 choses à savoir sur elle :

Belgique

L’auteure-compositrice-interprète est née le 3 décembre 1995 à Uccle, en Belgique. Elle est la fille du chanteur Marka et de la comédienne Laurence Bibot et la sœur du rappeur Roméo Elvis.

Reprises sur les réseaux sociaux

Angèle se fait connaître du public pour la première fois en 2015 grâce à ses reprises qu’elle publie sur les réseaux sociaux. En 2016, elle reprend notamment la chanson Bruxelles de Dick Annegarn.

Brol

Son premier album en carrière, Brol, sorti en 2018 est certifié double disque diamant. Plus de 500 000 exemplaires ont été vendus en onze mois après sa parution. Sur l’album, on retrouve ses premiers simples La Loi de Murphy et Je veux tes yeux.

Première tournée

Sa tournée «Brol Tour» l’amène de la Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis et puis au Canada de 2018 à 2020. Elle s’arrêtera d’ailleurs au Centre Bell le 13 décembre 2019.

Dua Lipa

La chanteuse belge collabore en 2020 avec la Londonienne Dua Lipa. Ensemble, elles chantent Fever, pièce composée à distance en raison de la COVID-19. Angèle était notamment de passage au Madison Square Garden de New York quelques jours avant sa prestation à Star Académie pour entonner Fever sur scène avec Dua Lipa, sa grande amie.

Nonante-Cinq

Son deuxième album en carrière, sur lequel se retrouve son succès Bruxelles je t’aime sort en décembre 2021. Quelque 30 000 exemplaires se sont vendus dans la première semaine. L’album est certifié disque d’or deux semaines après sa sortie et puis disque platine le même mois.

Retour à Montréal

Avis aux fans, la chanteuse reviendra à Montréal l’année prochaine. Sa tournée «Nonante-Cinq» s’arrêtera au Centre Bell le 29 avril 2023.

Poutine

Angèle n’aime pas seulement le Québec pour ses fans, mais aussi pour la poutine! «Ça fait des années que c’est une passion! Je n’ai pas encore trouvé de bonnes poutines à Bruxelles ni à Paris. Mais en même temps, c’est peut-être parce qu’il faut venir à Montréal ou au Québec pour en manger une bonne», dit-elle en entrevue avec TVA Nouvelles.