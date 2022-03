Jean Charest et Dune

À côté de ce qui se passe en Ukraine, tout paraît dérisoire.

Mais j’aimerais quand même parler de la belle histoire d’amour qui est en train de se développer entre certains conservateurs fédéraux et Jean Charest.

LE SAUVEUR

À entendre ces conservateurs, seul Jean Charest serait capable de sauver leur parti.

De le protéger de la tentation de la radicalisation et de le ramener un peu plus au centre.

« Quand on connaît les qualités de Jean Charest, qu’on fait abstraction de tous les commentaires de certains basés sur aucune accusation et qu’on regarde la feuille de route, on est en face d’un homme qui a tout un bagage », de dire le député Alain Rayes.

Effectivement, aucune accusation n’a été portée contre l’ex-premier ministre du Québec.

Et l’UPAC a tiré la plogue sur la fameuse enquête Mâchurer, qui s’enlisait depuis 10 ans.

Mais est-ce à dire que monsieur Charest n’a rien à se reprocher ?

Qu’il n’a joué aucun rôle dans les scandales qui ont entaché son gouvernement ?

UN FILM QUI S’EST RÉALISÉ TOUT SEUL

Quand je pense au Parti libéral sous Jean Charest, savez-vous quel film me vient en tête ?

Dune, de Denis Villeneuve.

Le mois dernier, la superproduction de Villeneuve a reçu dix mises en nomination pour les prochains Oscars. Meilleure musique, meilleur scénario adapté, meilleurs effets visuels, meilleure photographie, meilleurs décors, meilleure création de costumes, meilleurs maquillages et coiffures, meilleur montage, meilleur son.

Et meilleur film.

Mais Denis Villeneuve n’a pas été mis en nomination comme meilleur réalisateur !

Comme si le film s’était fait tout seul !

Comme si Villeneuve n’avait joué aucun rôle dans la musique, le son, le montage, les décors, les costumes ! N’importe quel quidam qui connaît un tant soit peu le cinéma sait que le réalisateur est le chef d’orchestre du film.

Il dicte ses choix. Impose sa vision. Oriente les décisions de ses collaborateurs (qu’il a choisis) et met son nez partout.

Ne pas mettre Villeneuve en nomination pour l’Oscar du meilleur réalisateur, c’est comme si vous boudiez le chef qui a concocté le mets qui a reçu les prix de la meilleure sauce, du meilleur assaisonnement, de la meilleure cuisson, du meilleur choix d’ingrédients et de la meilleure présentation !

Ça n’a aucun sens.

UN ORCHESTRE SANS CHEF

Quel est le lien avec Jean Charest, vous demandez-vous ?

J’y arrive.

La commission Charbonneau a montré qu’il existait une promiscuité malsaine entre le PLQ sous Jean Charest et certaines firmes de génie-conseil.

On parle de financement illégal, de ministres obligés d’amasser 100 000 $ par année pour le parti, d’un grand argentier (et ami intime du premier ministre) qui en menait large et aurait promis des contrats contre du financement, d’irrégularités dans l’octroi de généreux contrats, etc.

Et Jean Charest n’aurait joué aucun rôle là-dedans ?

Toutes ces choses seraient arrivées... toutes seules ? Comme ça ?

Personne n’aurait imposé cette culture au sein des troupes libérales ?

Cette culture du fric et du renvoi d’ascenseur serait apparue du jour au lendemain ? Comme un bouton qui pousse sur le nez ?

Eh bien...

Ça me paraît aussi improbable qu’une superproduction de 165 millions de dollars qui se réalise toute seule.

Sans chef d’orchestre.