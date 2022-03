Journée des femmes!

Demain, en temps normal, l’on commémorera la Journée internationale des droits des femmes. En temps normal, ai-je précisé. Car la guerre que mène Poutine contre l’Ukraine rend presque dérangeant cet événement planétaire.

L’Ukraine se trouve soudainement donc en état de guerre, ses villes sont bombardées, la liste de ses morts s’allonge de jour en jour et l’attaque de la centrale électrique nucléaire nous a fait basculer dans une autre dimension. Comment la vision féministe peut-elle éclairer la situation des Ukrainiennes ?

La guerre se déroule selon les anciennes règles préféministes, dira-t-on. Ce sont les hommes en majorité qui se battent dans l’armée, ce qui n’empêche pas des femmes d’être armées pour défendre leur pays contre l’invasion russe.

Ce qu’on a vu depuis le début de l’exode, ce sont des hommes qui accompagnent leurs femmes et leurs enfants jusqu’à la frontière et qui ensuite retournent sur le terrain pour combattre l’ennemi russe.

Rôles traditionnels

On retrouve ainsi ce qui était autrefois la réalité, à savoir les femmes qui protègent les enfants et les vieillards alors que les militaires résistent aux envahisseurs. Le partage historique des tâches se réinstalle dès lors qu’il faut défendre le pays et veiller sur les faibles.

Cette journée des droits des femmes peut sembler donc un luxe sinon un non-sens dans un pays martyrisé par Poutine et ses sbires. Même nos débats et nos combats en faveur de l’égalité des sexes semblent en ce moment quasi déplacés.

Plus problématiques encore sont les dénonciations formulées par des militants racisés, qui accusent les Ukrainiens de racisme à l’endroit des Noirs et des Asiatiques vivant en Ukraine. Mais ce qu’ils dénoncent surtout, c’est le soutien logistique et moral que l’Occident pourrait apporter à l’Ukraine, qu’ils interprètent comme la solidarité des Blancs envers d’autres Blancs.

L’attaque actuelle contre la démocratie occidentale, avec le risque accru d’un incident nucléaire, devrait tempérer les ardeurs agressives des militants racisés à l’endroit de l’Ukraine. Sans quoi, qu’ils sachent qu’ils font le jeu de Poutine, qui, lui, ne peut que s’en réjouir.