La Journée internationale des femmes célébrée au petit écran

Plusieurs chaînes proposent une programmation pour souligner la Journée internationale des femmes ce mardi.

À commencer par TVA qui va présenter une émission de «La Tour» sur ce thème avec Jessie Huard, Alice Morel-Michaud et Sophie Nélisse qui rendront visite à Patrick Huard.

En matinée, Marie-Claude va recevoir à son émission la psychologue Rose-Marie Charest Nancy Gentes, Laurence Jalbert et Marie-Ève Piché pour parler de violence conjugale. Tandis que Françoise David est attendue sur le plateau de «Salut Bonjour» pour souligner cette journée.

Du côté de TVA Sports, un panel 100 % féminin est prévu pour la couverture du match de la LNH présenté la soirée du 8 mars. Justine St-Martin, à la barre de cette émission, sera accompagnée de la championne olympique Mélodie Daoust, d’Isabelle Éthier et de Claude Guillet. Elizabeth Rancourt animera quant à elle l’Après-match LNH.

En régie, ce seront par ailleurs que des femmes qui réaliseront les émissions.

Documentaires et grands reportages où les femmes sont à l’honneur

Chez les diffuseurs publics, Télé-Québec étire son offre du samedi 5 mars au samedi 12 mars. La chaîne a notamment prévu des rendez-vous culturels qui mettent en lumière des artistes féminines, un plateau 100 % féminin pour «Dans les médias» et une émission «spéciale femmes en or». Les documentaires «La science a mauvais genre» et «Recherche Merkel désespérément» seront aussi présenté les 7 et 9 mars, à 20 h.

Radio-Canada propose elle aussi une foule de contenus sur ses différentes chaînes en lien avec la Journée internationale des femmes. À commencer par «À pleine voix», diffusé sur ICI RDI le 8 mars dans le cadre des grands reportages, qui retrace le parcours de Canadiennes de confession musulmane qui prennent la parole pour affirmer leurs choix de vie, renversant l’image stéréotypée que les médias perpétuent sur les femmes dans l’Islam.

La société d’État va aussi présenter le 8 mars les documentaires «Femmes symphoniques» sur ICI ARTV à 20 h, qui suit le parcours professionnel de différentes cheffes d’orchestre canadiennes, et «Lady Sapiens» sur ICI EXPLORA à la même heure, qui rétablit les faits sur la vie d’une femme au Paléolithique alors que son rôle a été sous-estimé par les premiers préhistoriens, l’attribuant qu’à la cueillette et aux tâches domestiques; une vision aujourd’hui fortement remise en question.

Sur les ondes hertziennes, «On dira ce qu’on voudra» propose une édition spéciale de son combat des balados qui sera consacré aux balados féministes, dès 20 h 30, tandis que «Carte blanche à... Catherine Richer» suivra sur le coup de 21 h.

Sur ICI Musique, une programmation 100 % féminine est prévue de 5 h à minuit.

De son côté, Planète +, du 6 au 8 mars, présentera des documentaires qui abordent les droits des femmes dans le monde, notamment le projet collectif, qui a fait un tabac en France cet automne, «H24 - 24 heures dans la vie d’une femme», mais aussi «Parce qu’on est des filles» et «Femmes et sciences en Afrique: une révolution silencieuse».

