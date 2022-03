La réalité à l’écran

Au fil des années de difficultés, de revendications, de révolte et de répressions, des cinéastes et des artistes ukrainiens et russes ont souhaité porter à l’écran des images reflétant leurs différentes réalités. Voici six œuvres à regarder pour tenter de mieux comprendre l’incompréhensible.

Atlantis

Photo d'archives

Ce film dystopique post-apocalyptique datant de 2019 a été primé à la Mostra de Venise la même année en plus d’avoir été sélectionné pour représenter l’Ukraine aux Oscars l’an dernier. Ce ne sont pas des acteurs, mais bien de véritables vétérans et soldats qui tiennent les rôles dans ce film mettant en scène un soldat atteint du syndrome post-traumatique dont le nouveau travail est d’exhumer les cadavres de gens tués pendant la guerre.

Sur iTunes

Ukrains’ki Sheryfy

Photo courtoisie

Ce long métrage tragi-comique met en scène deux citoyens ordinaires du petit village reculé de Stara Zbur’yivka, au nord de la Crimée, suppléés en tant que shérifs. On les suit dans leur nouvelle vie de tous les jours perturbée par des incidents quotidiens et des développements politiques au moment de l’annexion russe de la péninsule (2014) et du mouvement séparatiste soutenu par la Russie dans le Donbass.

En location sur YouTube

Ukraine on Fire

Photo courtoisie

Olivier Stone agit à titre de producteur délégué de ce documentaire datant de 2016 qui offre une perspective historique sur les divisions ayant mené à la révolution orange de 2004, aux soulèvements de 2014 et au renversement du président Ianoukovytch. Stone s’y entretient avec l’ancien président Ianoukovytch et l’ancien ministre de l’Intérieur, Vitaliy Zakharchenko, de conspirations qui seraient venues des États-Unis pour provoquer un changement de régime en Ukraine et avec Vladimir Poutine sur l’importance de la Crimée.

Sur YouTube

Maïdan

Photo courtoisie

Ce film de 2014 tient son titre du nom de la place centrale de Kyïv, aussi le lieu de rassemblement lors des protestations des habitants contre le régime de Ianoukovitch : Maïdan. Entre novembre et mars 2013, le cinéaste ukrainien Serguï Loznitsa a filmé ces affrontements et cette révolution qui ont fait perdre la vie à une centaine de personnes.

Sur Viemo

Citizen K

Photo d'archives

Ce film documentaire revient sur le destin de Mikhaïl Khodorkovski, un ancien magnat du pétrole russe prisonnier de 2003 à 2013 qui, en exil à Londres depuis 2015, finance (à l’aide de sa propre fortune) des enquêtes sur l’entourage du président Vladimir Poutine.

Sur Amazon Prime Video

Leviathan

Photo courtoisie

Ce film dramatique russe a remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère en 2015. On suit l’histoire de Kolia, un homme possédant un atelier de réparation automobile planté sur un terrain magnifique, préservé par son père et son grand-père. Il devra se battre contre le maire crapuleux de la ville qui désire prendre possession de ses terres pour construire un centre de télécommunication. La version originale a été censurée en Russie.