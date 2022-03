Laurence Leboeuf joue en français dans la 2e saison de «Transplant»

Laurence Leboeuf a repris son rôle de résidente en médecine dédiée entièrement à son travail dans la deuxième saison de la série anglophone «Transplant», tournée à Montréal.

• À lire aussi: Marcel Leboeuf, témoin privilégié des débuts de la télévision

La comédienne incarne une Québécoise qui bosse au York Memorial Hospital de Toronto, où elle côtoie le Dr Bashir Hamed (Hamza Haq), un Syrien ayant trouvé refuge au Canada.

Comme dans toute suite qui se respecte, on s’emploie à développer les personnages. Magalie «Mags» Leblanc, qu’interprète la comédienne, ne fait pas exception à la règle. Cette volonté d’approfondir les protagonistes permet au français de résonner dans la version originale tournée dans l’arrondissement de LaSalle. L’arrivée de la sœur de Mags, incarnée par Mylène Mackay, n’est pas étrangère à cette présence de la langue de Molière.

«C’est vraiment le "fun", on parle français ensemble et en anglais aussi. On découvre le côté francophone de mon personnage. Ça a été de super belles scènes avec Mylène, ça a vraiment été plaisant de tourner avec elle», a dit Laurence Leboeuf en entrevue avec l’Agence QMI.

«C’est le seul membre de ma famille qu’on découvre pour l’instant. Dans la saison 2, on est plus allé là-dedans. La saison 1, je crois que j’ai dit deux phrases en français avec un patient. Mais là, c’est plus par rapport à ma vie personnelle, donc j’ai la chance qu’on exploite ce côté-là de mon personnage», a souligné la comédienne, qui est en nomination aux Canadian Screen Awards pour les plus récents épisodes.

Laurence Leboeuf est mobilisée de mars à octobre par «Transplant», dont la deuxième saison est diffusée depuis janvier sur CTV et depuis dimanche sur NBC, aux États-Unis.

Elle se double dans la version française, comme c’est le cas pour la deuxième mouture qui débarque sur Noovo ce mardi, à 20 h. Dans les 13 nouveaux épisodes, on retrouve d’autres Québécois, dont Ellen David, Juliette Gosselin, Ayisha Issa, Charlotte Legault et Sophie Nélisse. Daniel «Podz» Grou et Chloé Robichaud ont par ailleurs réalisé des épisodes.

En quête d’équilibre

Mags demeure en «quête ultime d’équilibre» entre sa vie personnelle et le travail, ce dernier continuant de prendre toute la place dans la saison 2. Elle doit aussi composer avec un nouveau patron.

Pour Laurence Leboeuf, le défi de la première saison, celui d’être en plein contrôle avec ses répliques en anglais et avec le jargon médical, est demeuré entier en raison du long délai, pandémie oblige, entre le tournage des deux premières saisons.

Les acteurs de «Transplant» ont toutefois le luxe de répéter beaucoup contrairement à ce qui se fait pour les fictions québécoises. Et «c’est très différent de tourner six pages par jour au lieu de 40», a-t-elle dit. Ils ont même des week-ends de type «bootcamp» pour s’exercer et discuter avec des professionnels de la santé.

Totale admiration

Ferait-elle ce métier après en avoir découvert les dessous? «Ça prend tellement un sang-froid, une protection pour pouvoir être le meilleur médecin, de ne pas trop entrer dans l’émotif aussi, d’être capable d’avoir de la compassion, mais d’être très rationnel et d’avoir une distance, car tu en perds des patients. Je ne sais pas si je serais assez solide. [...] Je les admire tellement, c’est magnifique un être humain qui en sauve un autre.»

Le meilleur de deux mondes

La comédienne est heureuse de pouvoir rayonner à l’international sans avoir à quitter Montréal.

«C’est le meilleur des deux mondes. Je suis chez nous avec ma famille et mes amis, je tourne avec des réalisateurs que j’admire et avec qui j’avais hâte de travailler, avec une équipe québécoise que je connais bien, j’ai vraiment le meilleur des deux mondes au lieu de devoir m’en aller à Toronto pour tourner», a-t-elle indiqué.

La pause de Laurence Leboeuf se termine sous peu. Le 21 mars, les comédiens et les artisans de «Transplant» se retrouveront pour donner vie aux intrigues de la troisième saison.

À VOIR AUSSI