Le droit de ne pas être prêt.e.s

Lundi prochain, d’autres mesures sanitaires seront levées. Entre autres, les lieux publics auront une capacité d’accueil de 100 %, les restaurants et les bars n’auront plus de limite par table, sans oublier que la danse et le karaoké feront leur retour.

Je fais partie de ces gens qui ont super hâte d’aller danser au bar entre ami.e.s. J’attends avec impatience le moment de goûter encore plus à la vie dite normale. Pourtant, j’ai certaines appréhensions.

J’en parlais avec mes ami.e.s cette semaine. Nous nous sommes demandé si, une fois toutes les mesures levées, nous serions prêts et prêtes en même temps à vivre comme avant la pandémie.

Certain.e.s de mes ami.e.s disaient qu’ils et elles continueraient de porter le masque dans les lieux publics même lorsque ce ne serait plus obligatoire. D’autres affirmaient qu’ils et elles seraient les premiers à ne plus l’utiliser dès que ce sera autorisé. Une amie m’a confié ne pas être encore vraiment à l’aise de côtoyer plusieurs personnes en même temps dans une résidence privée, alors que c’est déjà permis.

Quand toutes les mesures seront levées, certaines personnes crieront « enfin ! » D’autres auront quelques réticences à réintégrer leur vie d’avant. Et c’est bien correct.

À chacun.e son rythme

Pendant deux ans, on s’est beaucoup lavé les mains, on a dû apprendre à s’aimer à distance, on a vécu dans un climat de peur. Nos vies ont changé et nous avons eu le temps de nous habituer.

Maintenant, accordons-nous le temps de nous réhabituer à ce que nous connaissions avant la pandémie.

J’espère que les ami.e.s, la famille, les collègues, les patron.ne.s des personnes réticentes à la levée des mesures ne les jugeront pas si elles décident de continuer d’en appliquer certaines.

Je souhaite que chaque personne sente que c’est légitime de respecter ses limites et son rythme.

Donnons-nous le temps qu’il faut pour revenir comme avant.