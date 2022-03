Le maire de Saint-Camille joint Québec solidaire

Le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, sera candidat à l'investiture de Québec solidaire dans Richmond en vue des élections provinciales de cet automne.

Il en a fait l'annonce aujourd'hui dans son petit village de l’Estrie en compagnie de la co-porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé.

Pour le parti, il s'agit d'une autre grosse prise après la candidature de la médecin spécialiste en santé publique, Dre Mélissa Généreux, dans Saint-François il y a deux semaines.

En plus d'être maire de la petite municipalité depuis plus de quatre ans, Philippe Pagé est aussi le directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec.

«Ma route à travers les dernières années m'a amené à traverser beaucoup de villes et de villages et à rencontrer beaucoup de gens. Partout, on m'a parlé qu'on voulait que les campagnes soient pleines de jeunes entreprises de la relève agricole. Partout, on m'a parlé qu'on voulait trouver des solutions à l'augmentation phénoménale du prix des terres [...] et partout, aussi, j'ai vu des gens remplis d'espoir, et moi, j'ai envie de contribuer à ce que ces espoirs-là soient portés politiquement.»

Philippe Pagé connaît bien les rouages de la politique puisqu'en plus d'avoir été président du Parti québécois en Estrie, il a également été l'attaché politique de l'ex-ministre de la Santé Réjean Hébert.

Aujourd'hui, il avoue s'identifier davantage à Québec Solidaire.

«Je pense que c'est un changement que beaucoup de Québécois vivent en ce moment. Pour moi, quand j'étais jeune et souverainiste, le Parti québécois, c'était le parti dans lequel il fallait être. Mais les dernières années m'ont amené à réfléchir à quel véhicule devrait être le meilleur pour porter les valeurs dont je vous ai parlé et, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est Québec solidaire.

Philippe Pagé devra être confirmé comme candidat par les membres de l'association locale lors de l'assemblée du 14 mai prochain.

Il demeurera en poste à la mairie jusqu'au déclenchement des élections.