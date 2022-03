Le ménage doit continuer

Les succès du Canadien vous confondent au point de ne plus savoir quoi penser ? Vous n’êtes plus certain que Jeff Gorton et Kent Hughes doivent procéder à un grand ménage d’ici la date limite des transactions ? Vous vous demandez si l’avenir passe par une reconstruction ?

Si vous répondez que le futur repose sur les épaules de Nick Suzuki, Cole Caufield, Kaiden Guhle et les autres espoirs qui se grefferont à l’équipe au cours des prochaines années, vous conclurez que d’autres vétérans doivent partir.

Mais pas n’importe lesquels quand même, particulièrement chez les défenseurs. Ces joueurs mettent plus de temps à s’épanouir.

Chiarot : implication et leadership

Pour cette raison, échanger Ben Chiarot et Jeff Petry fragiliserait considérablement la brigade défensive du Tricolore.

Bon, le statut contractuel de Chiarot complique les choses. Il sera admissible à l’autonomie en juillet.

Pourquoi alors le Canadien ne lui offrirait-il pas un nouveau contrat tout de suite ? Chiarot est d’une grande utilité à l’équipe par son dévouement sur la glace, sa force de caractère et son leadership. Il correspond au profil de joueur que tout entraîneur aime voir dans sa formation.

St-Louis doit l’aimer

Martin St-Louis répète quant à lui que le choix des joueurs ne lui revient pas et qu’il s’en tient à son rôle qui consiste à les diriger.

Mais derrière les portes closes, on peut penser qu’il dit à ses patrons que Chiarot doit rester.

Gorton et Hughes pourraient aussi tenter de faire d’une pierre deux coups. Ils pourraient échanger Chiarot et le réacquérir sur le marché des joueurs autonomes l’été prochain.

Mme Petry pourrait revenir

Le cas de Petry est lié à sa situation familiale, on le sait. Mais comme tous ses coéquipiers ou presque, il est transformé depuis l’entrée en scène de St-Louis.

Madame voudra peut-être revenir à Montréal avec les enfants maintenant que son mari a retrouvé du plaisir à jouer et que les consignes sanitaires seront presque toutes complètement levées sous peu. Or, tant pour lui que pour Chiarot, la compensation devra être valable s’ils partent d’ici deux semaines.

La polyvalence de Lehkonen

Artturi Lehkonen en est un autre qui a rehaussé sa valeur sous la direction de St-Louis. Peut-il continuer à marquer comme il le fait depuis quelques matchs ?

C’est possible.

On oublie qu’il a marqué 18 buts à sa saison recrue.

Et les autres ?

En ce qui concerne les huit autres joueurs susceptibles de partir répertoriés par mon collègue Jean-François Chaumont, aucune contrainte ne s’y oppose si le Canadien trouve preneurs.

Jonathan Drouin n’apporte pas ce qu’on attend de lui.

Christian Dvorak n’est pas la solution pour le poste de centre du deuxième trio.

Brendan Gallagher, malgré toute sa bonne volonté, n’est plus le joueur qu’il était. Mais son contrat en fait un joueur difficile à échanger.

Joel Armia est un joueur interchangeable tout comme Mathieu Perreault, Chris Wideman et Brett Kulak.

Mike Hoffman est un joueur unidimensionnel, quoiqu’il s’implique davantage en défensive dernièrement

Bâtir du solide

Cela dit, il ne faut pas minimiser la belle tenue du CH. S’il est une chose, c’est que la nouvelle direction a déniché son entraîneur pour longtemps si c’est le désir de St-Louis. Rappelons-nous, par ailleurs, le vœu exprimé par Hughes selon lequel il veut assembler une équipe dont les succès seront durables.

Pendant trop longtemps, le Tricolore a été une équipe de milieu de peloton et ces formations ne remportent pas de championnat, c’est connu.

Cette saison, le Tricolore a atteint le fond du baril et, malgré sa remontée actuelle, nous sommes toujours témoins de la pire saison de l’organisation en 80 ans.

Que le Canadien joue mieux, c’est bien. Mais ses dirigeants ne doivent pas perdre de vue leur véritable objectif qui est de lancer leur équipe vers les plus hauts sommets.

Pendant ce temps au baseball...

À un moment où l’humanité et la Terre se portent mal, les milliardaires du baseball majeur, c’est-à-dire les propriétaires, et les multimillionnaires du baseball, soit les joueurs, continuent de se disputer pour de l’argent.

Les négociations entre les deux parties ont échoué une fois de plus, hier. Ce qui fait que le lock-out décrété par les propriétaires en est à sa 96e journée en ce lundi.

Vendredi dernier, l’Association des joueurs a créé un fonds pour venir en aide aux travailleurs touchés par le conflit.

Opération de relations publiques ou geste de bon cœur ?

À vous de juger.

Pas besoin de ça

On sait depuis longtemps que l’industrie du baseball est complètement déconnectée de la réalité.

C’en est indécent.

Quand on y pense – et c’est un grand amateur de balle qui vous parle –, c’est peut-être une bonne chose en définitive que le projet de Stephen Bronfman de ramener une équipe à Montréal se soit soldé par un échec.

Il n’y a rien à faire avec ces gens-là.

L’argent prime en tout.

Le baseball est relégué à l’arrière-scène.

Quand Max Scherzer – qui a obtenu un contrat d’une valeur de 130 millions pour trois ans des Mets de New York quelques jours avant le déclenchement du conflit – se présente à la table des négociations, je ressens un malaise.

Ces gens-là vivent dans un monde parallèle.

Niveau supérieur

Avez-vous regardé le match entre les Flames de Calgary et l’Avalanche du Colorado samedi soir ?

Si c’est le cas, vous conviendrez que vous avez été bien servis.

Le spectacle était palpitant !

Les Flames l’ont emporté en prolongation grâce au 22e but de la saison du diminutif Johnny Gaudreau, alias Johnny Hockey.

Mais je prédis encore la Coupe Stanley à l’Avalanche. En fait, je le dis depuis trois ans, mais là, j’ajoute que c’est son année.