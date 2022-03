Les Canadiennes plus intéressées que les hommes à leurs finances

Bien qu’elles continuent d’avoir un salaire moindre que celui des hommes, les Canadiennes s’intéressent de plus en plus à leurs finances, selon des données recueillies par Desjardins.

Ainsi, les données indiquent que 69 % des femmes accordent une «priorité haute ou absolue» à leurs finances, comparativement à 59 % chez les hommes.

«La sécurité financière des Canadiennes et celle de leurs proches sont capitales. Ces valeurs doivent se refléter dans leur planification financière, de même leurs actifs qui vont croître, notamment par le biais d'héritages, puisqu'elles vivent en moyenne plus longtemps que les hommes», a souligné Desjardins, dans un communiqué, estimant qu’avoir de bonnes connaissances financières «permettent de prendre des décisions en toute connaissance de cause».

Bien qu'au Canada, les femmes continuent d'avoir un salaire moins élevé que celui des hommes, la tendance semble être à la diminution de cet écart.

«Selon le Conference Board du Canada, l'écart salarial entre les sexes entre 2000 et 2016 a diminué de 24 %, passant de 23,9 % à 18,2 %, a déclaré Sophie Sylvain, planificatrice financière chez Desjardins Gestion de patrimoine. Cet écart ne se limite pas aux femmes à revenu faible ou moyen. Chez les contribuables ayant un revenu total de 270 900 $ ou plus, le revenu médian des femmes était de 362 300 $, contre 393 200 $ pour les hommes, soit une différence de 31 000 $ ou 8,5 %.»

Les données mises en avant par Desjardins montrent aussi que le portrait des femmes investisseuses change. Ainsi, elles seraient de plus en plus nombreuses à se tourner vers l’entrepreneuriat, «de plus en plus scolarisées, ont des enfants plus tard et en ont moins ou pas du tout». Toutefois, parce qu’elles continuent de prioriser la conciliation travail-famille, leur revenu reste impacté.

