Comédie musicale Cats: «les choses changent»

En quatre décennies, seule une poignée de femmes noires ont défendu le rôle de Grizabella, héroïne de la comédie musicale Cats. Tayler Harris en fait partie. Et c’est un « honneur », qu’elle se rappelle chaque fois qu’elle monte sur scène pour y donner vie aux mots d’Andrew Lloyd Webber.

« Les choses changent », fait remarquer Tayler Harris au bout du fil.

En effet. Car pendant qu’elle enfile les habits de Grizabella, Brittney Johnson revêt quant à elle ceux de Glinda sur Broadway, à New York, devenant ainsi la première artiste noire à incarner « la bonne sorcière » de la célèbre comédie musicale Wicked. Et lors de son adaptation cinématographique, le rôle d’Elphaba sera porté par l’afrodescendante Cynthia Erivo.

Bref, Tayler Harris et ses pairs se voient maintenant offrir des opportunités et rôles jusqu’alors réservés à des personnes blanches.

« Ce genre de choses prennent du temps à changer. Mais l’important, c’est qu’elles finissent par changer et que tous les artistes aient accès à ces opportunités, peu importe la couleur de leur peau », avance Tayler Harris.

Depuis quelques mois, elle est donc celle qui livre, soir après soir, le clou du spectacle Cats, soit la chanson Memory. Pas besoin de connaître les ramifications du synopsis de Cats (ou de n’importe quelle comédie musicale, d’ailleurs) pour être familier avec cette chanson.

Après Céline et Streisand

Car bien qu’elle résonne sur Broadway depuis le début des années 1980, elle a rapidement outrepassé les confins de la célèbre artère de New York, portée par les voix de Barbra Streisand, Céline Dion, Nicole Scherzinger et, plus récemment, Jennifer Hudson. À ce jour, elle demeure la pièce la plus connue du répertoire d’Andrew Lloyd Webber.

« C’est un monument de la chanson, ça, c’est certain. C’est intimidant, surtout en pensant à toutes celles qui l’ont chantée avant moi. Mais il faut se la réapproprier et y aller à fond. On doit donner tout ce qu’on a, tout ce qu’on est, à chaque fois », atteste Tayler Harris.

Mais outre Memory, que connaît le grand public de Cats ? Souvent, très peu, concède l’Américaine.

Pour les novices, rappelons que la comédie musicale plonge les spectateurs en plein cœur du grand bal annuel des chats, où, à cette occasion, ils tenteront par tous les moyens d’épater le grand Deutronomy, doyen des ruelles. Pourquoi ? Parce qu’il y choisit un chat, un élu, digne de monter au paradis et d’accéder à la prochaine de ses neuf vies.

« Forte et fière »

Grizabella – une chatte ayant connu la gloire, mais désormais ostracisée par ses pairs – voit alors en ce bal son ultime chance de rédemption.

« Grizabella est une chatte forte et fière, indomptable, même. Mais elle a été blessée, elle a vécu tant de choses horribles qui lui ont valu d’être honnie par ses pairs. Elle continue quand même de tenter sa chance en espérant qu’ils l’accueillent à nouveau dans leurs rangs. Tout ce qu’elle souhaite, c’est de reprendre sa place au sein de sa communauté », raconte Tayler Harris.

Ses complices et elle s’exécuteront donc dès mardi sur la scène de la Place des arts, dans une toute nouvelle chorégraphie signée Andy Blankenbuehler, célèbre pour son travail sur le phénomène musical Hamilton. Cats a été traduite en 15 langues et récompensée de 7 prix Tony depuis sa création à Londres en 1981.

► La comédie musicale Cats est présentée du 8 au 13 mars à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Les représentations sont en anglais.