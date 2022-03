Les frères Klitschko au chevet des nouveau-nés de Kyïv

Le maire de Kyïv et ancien champion du monde de boxe, Vitali Klitschko, a visité les installations de plusieurs maternités de la capitale ukrainienne ce lundi.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 12e jour de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Quel est le secret de la guérilla ukrainienne, qui ralentit l'invasion russe?

Accompagné de son frère Wladimir, il est allé vérifier les conditions dans lesquelles les nouveau-nés et leurs mères sont accueillis en ces temps de guerre.

CAPTURE D'ÉCRAN/VILLE DE KYÏV

«Comme je l’ai déjà signalé, tous les hôpitaux et les maternités de la capitale fonctionnent. Tous les médecins disponibles sont de garde et apportent l’aide nécessaire à leurs patients», a-t-il dit dans un message partagé sur Telegram et dans un communiqué de la Ville.

Dans une vidéo, on peut voir les deux hommes s’enquérir de la santé de plusieurs bébés de la maternité numéro 7 de Kyïv et des besoins des médecins sur place.

CAPTURE D'ÉCRAN/VILLE DE KYÏV

Selon le maire, «Ce sont 82 bébés qui nés dans cet établissement depuis le début de la guerre le 21 février dont des jumeaux», a fait savoir le maire.

Sur Instagram, Wladimir Klitschko a partagé une vidéo tournée au sein de la même maternité.

«Ce sont des moments très précieux dans une vie. Même dans ces temps troublés. C’est très réconfortant», a-t-il écrit en légende des images.

Il a également partagé en «story» des images montrant le sous-sol de la maternité où personnel, jeunes mères et bébés peuvent se mettre à l’abri lors des bombardements.

CAPTURE D'ÉCRAN/INSTAGRAM

Au total, 479 bébés (251 garçons et 228 filles) sont nés à Kyïv depuis le début de la guerre.