Leylah Annie Fernandez mènera le Canada à la Coupe Billie Jean King

La Québécoise Leylah Annie Fernandez sera la pierre angulaire de l’équipe canadienne qui participera aux qualifications de la Coupe Billie Jean King contre la Lettonie, les 15 et 16 avril prochain à Vancouver.

• À lire aussi: Le trophée de la résilience

Tennis Canada a annoncé la composition de sa formation lundi, par voie de communiqué.

En plus de la Lavalloise de 19 ans, Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski, Françoise Abanda et Carol Zhao défendront les couleurs du pays.

«Je suis très heureuse de participer aux qualifications de la Coupe Billie Jean King cette année, a indiqué Fernandez. J’ai toujours beaucoup de plaisir à prendre part à ces tournois et je me réjouis de pouvoir enfin jouer à la maison. Porter les couleurs du Canada sur le terrain est un honneur et j’ai bien hâte de le faire devant un public canadien.»

Dimanche dernier, Fernandez a démontré toute sa résilience effaçant pas moins de cinq balles de championnat avant de soulever à nouveau le trophée du tournoi de Monterrey, et ce, pour une deuxième année consécutive.

La 21e joueuse au monde se joint à l’équipe canadienne pour la quatrième fois de sa carrière. Elle a remporté ses trois derniers duels de cette compétition internationale.

Il s’agira par ailleurs de la première fois que le Canada et la Lettonie s’affronteront. L’unifolié occupe actuellement le neuvième rang du classement de la Coupe Billie Jean King, tandis que la Lettonie est 14e. Les gagnantes de cette rencontre se qualifieront pour les Finales de novembre prochain.