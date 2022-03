Mexique : mort d’une migrante enceinte dans un camion

Une Nicaraguayenne enceinte est morte après avoir été abandonnée avec plusieurs dizaines de migrants dans un camion conduit par des trafiquants d’êtres humains, ont déclaré lundi des sources officielles mexicaines.

Les faits ont eu lieu dans l’État de Coahuila, frontalier des États-Unis, où rêvent de se rendre les migrants centro-américains qui traversent le Mexique.

Les migrants «ont été secourus dans des conditions très éprouvantes. On estime qu’il y avait environ 160 personnes», a déclaré le sous-secrétaire à la Sécurité Ricardo Mejia Berdeja qui a parlé «d’une femme enceinte» qui a «perdu la vie».

«On déplore le décès d’une femme qui est arrivée à l’hôpital avec une grossesse et dont on a diagnostiqué une mort fœtale», a confirmé l’Institut national de migration (INM).

Quatorze autres migrants de différentes nationalités ont été hospitalisés.

Les victimes ont été «abandonnées dans la remorque d’un camion, où ils voyageaient sans doute entassés, sans eau ni ventilation», a détaillé l’INM.

Les autorités ont porté secours à 64 migrants, dont 47 Nicaraguayens, six Honduriens, trois Guatémaltèques, sept Cubains. Une centaine d’autres se seraient enfuis.

L’INM a promis des visas humanitaires aux migrants qui ont pu être secourus.

L’INM a condamné les trafiquants d’être humains «qui se font de l’argent avec les besoins de migrants qu’ils abandonnent en situation de risques sans prendre en compte la vie de femmes, d’hommes et de mineurs».

Le 9 décembre, 56 migrants sont décédés dans l’accident d’un camion dans l’État du Chiapas (sud).

Sur décision de la Cour suprême, les États-Unis ont réactivé un programme qui oblige les migrants à attendre au Mexique la réponse à leur demande d’asile de l’autre côté de la frontière.

Plus de 190 000 sans-papiers ont été identifiés au Mexique entre janvier et septembre 2021, trois fois plus que l’année précédente. Et 74 300 ont été expulsés.