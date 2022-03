Québec investit 900 000 $ pour mettre en valeur le talent musical d’ici

Le gouvernement Legault a annoncé dimanche soir l'investissement de près de 900 000 $ pour le déploiement d'une stratégie promotionnelle spécifique à la musique de concert au Québec.

«Notre gouvernement continue de stimuler la relance du milieu culturel et investit dans des initiatives qui visent à faciliter la rencontre entre les artistes et le public. C'est ce qu'on fait en réalisant ce partenariat avec le Conseil québécois de la musique», a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

La campagne publicitaire mettra notamment en valeur le talent de chefs d'orchestre, de musiciens ainsi que de compositeurs québécois et sera déployée dans les médias traditionnels et numériques. L’annonce s’est faite dans le cadre du 25e gala des Prix Opus, qui célèbre l'excellence en musique de concert au Québec.

«La musique prend véritablement tout son sens et son ampleur lors du concert en salle, à l'occasion de la rencontre entre les artistes et le public. Par le biais de cette campagne de promotion, nous souhaitons inviter tous les Québécois, amoureux des musiques de concert, à renouer sans plus attendre avec leur passion», a ajouté Françoise Henri, présidente du Conseil québécois de la musique.

