Repos forcé pour Jean-Michel Blais

L’épaule disloquée, le pianiste Jean-Michel Blais a été contraint de reporter deux concerts prévus à son horaire, l’un à Saint-Jean-sur-Richelieu et l’autre à Laval.

Le compositeur, qui a fait une vilaine chute dans les marches glacées de son domicile mercredi dernier, a tout de même livré un spectacle - salué par la critique - au Grand Théâtre de Québec le 3 mars dernier. « Ne vous inquiétez pas, j'ai vite été pris en charge et je n’ai rien de cassé, écrit-il dans une publication Facebook accompagnée de photos le montrant dans son lit d’hôpital.

« Sur l’adrénaline, j’ai assuré mon show de Québec, malgré ma blessure, sauf qu'aujourd'hui, les médecins m'imposent un repos forcé, pour ne pas mettre en péril ma guérison à long terme », poursuit-il.

« J'ai le cœur brisé (pas que l'épaule !) de vous annoncer que ma performance de Saint-Jean-sur-Richelieu est reportée au 8 juin, et celle de Laval, au 3 septembre. Je dois prendre le temps de me reposer afin de revenir plus fort ! »

Son gérant, Guillaume Decouflet, affirme que le pianiste va bien et qu’il se repose. « À priori il n'y aura pas d'autres annulations, mais nous suivons son état avec attention au jour le jour », dit-il.

Sur la scène du Grand Théâtre de Québec jeudi dernier, Jean-Michel Blais avait confié à la foule, en fin de concert : « Je ne pensais pas faire le show ce soir. J’ai fait mon possible. Je m’excuse s’il y a eu des hésitations. »