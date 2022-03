Sondage: plus de la moitié des Canadiens songe à changer d’emploi

Plus de la moitié des Canadiens auraient pensé à changer d’emploi au cours des six derniers mois, selon un récent sondage Léger.

Selon le sondage commandé par la compagnie d’assurance Allstate du Canada, ce sont près de 55 % des travailleurs qui y ont songé. Parmi eux, 27 % ont affirmé y avoir pensé plusieurs fois par semaine tandis que 11 % ont avoué y penser tous les jours.

Chez les 18-34 ans, la soif de changement est plus grande alors que plus de deux personnes sur trois (68 %) songent à un changement d’emploi.

Les trois facteurs les plus importants pour les travailleurs sont désormais l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (49 %), les horaires de travail flexibles (37 %) et le télétravail (22 %).

«Les résultats du sondage montrent que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui est d’attirer et de conserver des employés qualifiés et talentueux. La COVID 19 a changé la façon dont les gens voient la vie, et les employeurs doivent s’adapter à cette nouvelle réalité», a déclaré Ryan Michel, président et chef de la direction d’Allstate du Canada.

Le sondage a aussi montré que les travailleurs recherchent des qualités précises chez la direction d’un employeur potentiel. Parmi celles-ci, on retrouve des communications honnêtes et ouvertes avec les employés (54 %), une attitude juste et impartiale avec les employés (40 %), la reconnaissance du rendement des employés (37 %) ainsi que le soutien (36 %).