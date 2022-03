Ukraine : l’échec de l’évacuation de Marioupol dû aux hostilités clarifie le CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge a clarifié lundi que l’évacuation des civils du port assiégé de Marioupol dans le sud-est de l’Ukraine avait échoué en raison des hostilités et de l’absence d’accord précis sur un itinéraire sûr.

Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils de Marioupol ont échoué, Kyïv et Moscou s’accusant mutuellement de violer les conditions de l’évacuation.

Dans une interview à la BBC, Dominik Stillhart, directeur des opérations du CICR, a expliqué qu’une des équipes de l’organisation avait commencé à ouvrir la voie d’évacuation de Marioupol dimanche, mais que «dès qu’ils ont atteint le premier poste de contrôle, ils se sont rendu compte que la route qui leur était indiquée était en fait minée.»

Mais un porte-parole de l’organisation à Genève a ensuite indiqué à l’AFP : «Le CICR tient à clarifier que le personnel du CICR, leurs familles ainsi que d’autres civils n’ont pas pu quitter Marioupol, car il n’y avait pas d’accord sur des itinéraires sûrs pour quitter la ville et parce que les hostilités avaient repris».

Dimanche, le CICR a indiqué dans un communiqué que «cet échec, le deuxième en deux jours, révèle l’absence d’un accord détaillé et applicable entre les parties au conflit», et a demandé aux parties de s’entendre non seulement sur le principe de l’évacuation, mais aussi sur les détails et les paramètres de sa réalisation, notamment sur «le moment précis, les lieux concernés, les voies d’évacuation et d’autres aspects logistiques».

Dominik Stillhart a expliqué à la BBC au sujet des couloirs humanitaires que «le problème ou le défi est d’amener les deux parties à un accord qui soit concret, exploitable et précis».

«Nous leur parlons depuis des jours et des jours pour les amener à un accord suffisamment précis pour qu’il puisse ensuite être mis en œuvre», a-t-il expliqué, soulignant que des problèmes persistaient, par exemple sur les itinéraires.

«C’est pourquoi il est si important que les deux parties aient un accord précis pour que nous puissions ensuite faciliter cela sur le terrain», a-t-il ajouté.

L’armée russe a annoncé l’ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kyïv, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

Moscou indique avoir transmis ces informations aux structures de l’ONU, de l’OSCE et du CICR.