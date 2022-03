Ukraine: l'aide humanitaire s'organise à Sherbrooke

L’aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens à Sherbrooke.

Notamment, une infirmière qui a déjà vécu les affres de la guerre en Israël, Natalia Sladkov, voudrait, entre autres, envoyer du matériel médical sur le terrain.

Sa ville natale de Lviv, où elle a encore plusieurs amis, accueille de nombreuses personnes chassées de leurs maisons, détruites par les bombardements russes.

Dépourvue face à tout ce qui se passe dans son pays d'origine, elle souhaite y acheminer le plus rapidement possible du matériel médical et espère, pour y arriver, la collaboration de son employeur, le CIUSSS de l'Estrie.

Les gens peuvent se rendre sur la page Facebook «Ukrainians in Sherbrooke» pour voir quels sont les besoins.

Sherbrooke compte environ 250 personnes originaires de l'Ukraine, des gens comme Alexander Zhravlov qui s'inquiète pour leurs proches encore prisonniers dans les villes assiégées.

Avec Natalia et d'autres Ukrainiens, l'enseignant de 42 ans arrivé au Canada avec sa conjointe et ses trois enfants en 2017, souhaite venir en aide aux réfugiés en amassant des vêtements et du matériel dont ils auront besoin à leur arrivée en sol québécois.

L'Archevêché de Sherbrooke fait aussi sa part. À la Cathédrale Saint-Michel, les gens sont invités à allumer un lampion en échange d'un don de 5 $. L'argent sera acheminé à l'organisme Aide à l'église en détresse, qui supporte les catholiques aux prises avec la guerre dans leur pays.

À l'église Saint-François d'Assise se tiendra, mardi, une journée d'adoration pour l'Ukraine.

Mercredi soir, une vigile se tiendra également devant l'hôtel de ville de Sherbrooke.

