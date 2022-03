Un braqueur s’en tire avec 17 ans de pénitencier

Un braqueur qui a dévalisé pas moins de 19 banques et commerces du Grand Montréal s’en est tiré avec 17 ans de pénitencier, après avoir convaincu une juge que la peine minimum de 19 ans qu’il aurait dû écoper était « totalement disproportionnée ».

« Ça aurait été une exagération excessive », a tranché le juge Anne-Marie Lanctôt en condamnant Jeffrey Marshall Ménard, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Ménard, 40 ans, avait pourtant semé la terreur auprès de ses victimes à l’automne 2017. Ciblant particulièrement les institutions bancaires, mais aussi des épiceries et des resto-bars.

Masqué ou cagoulé, il entrait en trombe dans le commerce visé avec une fausse arme, menaçait les occupants et vidait les caisses. En moins de deux minutes, il ressortait les poches pleines.

Arme à feu

« Les témoins entendus ont, pour la plupart d’entre eux, eu une arme à feu pointée en leur direction », avait rappelé la juge lors du verdict.

En tout, il a fait une trentaine de victimes à Montréal, Laval, Longueuil, Candiac et Berthierville, et ce en moins de deux mois. Une vaste enquête avait été menée et Ménard avait été arrêté, alors qu’il semblait se préparer à commettre un autre braquage.

Déclaré coupable de 19 chefs de vols qualifiés, d’autant pour avoir utilisé une fausse arme lors des braquages, mais aussi de possession illégale d’une arme à feu et d’avoir brisé une ordonnance lui interdisant d’être armé, Ménard espérait toutefois la clémence de la cour.