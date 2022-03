Obésité maternelle: un facteur de risque de cancer colorectal précoce chez l’enfant

Une importante étude rapporte que les enfants nés de mères obèses ont deux fois plus de risque de développer un cancer colorectal, souvent avant l’âge de 50 ans.

Jeunes adultes plus à risque

L’incidence du cancer colorectal dans les pays développés a globalement diminué au cours des dernières décennies, un succès qui est en grande partie dû au dépistage et à l’élimination des polypes précancéreux (polypectomie) chez les personnes âgées.

En revanche, une tendance inverse et inquiétante est observée chez les personnes plus jeunes (moins de 50 ans), c’est-à-dire qu’au lieu de diminuer, l’incidence du cancer colorectal est au contraire en augmentation dans cette population1.

Au Canada, par exemple, les nouveaux cas de ces cancers colorectaux précoces ont augmenté de 3 % par année entre 2008 et 2012 et des hausses similaires ont été observées aux États-Unis, en Europe et en Océanie.

Le développement précoce du cancer colorectal est donc un phénomène qui touche l’ensemble des pays occidentaux, ce qui suggère que certains facteurs associés au mode de vie en vogue dans ces pays favorisent l’apparition et la progression rapide de ce cancer.

L’obésité est certainement l’un de ces facteurs : premièrement, l’excès de graisse et les dérèglements métaboliques qui lui sont associés (la résistance à l’insuline, en particulier) sont des facteurs de risque bien établis de cancer colorectal (en particulier chez les hommes). Deuxièmement, le nombre de personnes en surpoids, incluant les obèses, a fortement augmenté au cours des dernières années et cette augmentation coïncide avec l’apparition de la nouvelle tendance de cancer colorectal précoce chez les jeunes adultes.

Le cancer en héritage

Les femmes en âge de procréer ne sont pas épargnées par l’augmentation du poids corporel de la population ; au Canada, par exemple, on estime que la prévalence de l’obésité touchant ces femmes est passée de 16 % en 1997 à 24 % en 2009, soit une augmentation de 50 % en seulement une dizaine d’années2.

Cette situation est problématique, dans la mesure où plusieurs études ont montré que l’obésité maternelle peut apporter au fœtus un excès de nutriments et d’insuline, ce qui peut modifier de façon permanente le métabolisme de l’enfant et augmenter son risque d’obésité et de débalancements métaboliques futurs3. Ces déséquilibres créent également un terrain propice au développement du cancer et il est donc possible que les cancers colorectaux qui touchent les jeunes adultes soient une conséquence d’une exposition très précoce, dès l’étape du développement fœtal, à des conditions qui favorisent la progression anormalement rapide de ces cancers.

Pour explorer cette possibilité, des chercheurs ont examiné l’incidence de cancer colorectal touchant les enfants d’environ 15 000 mères ayant reçu des soins prénataux au début des années 1960 dans la région d’Oakland, en Californie4. Ils ont noté un lien très étroit entre l’indice de masse corporelle des mères avant la grossesse et le risque de cancer, les enfants des mères obèses (IMC ≥ 30) ayant un risque 250 % plus élevé de cancer colorectal que les enfants nés de mères de poids normal.

La moitié de ces cancers touchant les enfants sont survenus avant l’âge de 50 ans, ce qui suggère que l’exposition précoce des fœtus aux débalancements associés à l’excès de graisse pourrait effectivement contribuer à la hausse d’incidence des cancers colorectaux précoces observée ces dernières années.

Les bouleversements métaboliques engendrés par l’obésité sont donc transmissibles d’une génération à l’autre, léguant aux enfants un risque accru de développer des maladies graves comme le cancer colorectal. Une démonstration de plus qui souligne les problèmes majeurs de santé associés au surpoids.

