DE GRANDPRÉ, Daniel



Le 27 février 2022, est décédé à l'âge de 65 ans, Daniel De Grandpré.Il laisse dans le deuil, son épouse Jocelyne Hétu, ses enfants Julien (Vanessa) et Émilie (Yannick), ses petits-enfants Léane et Ophélie, ses frères Michel (Céline), Jean, Robert (Jacqueline) et feu Luc (Ruth), ses soeurs Jeannine (Richard) et Francine (Jacques), ses beaux-frères Jean-Pierre (Louise) et feu Alain (Francine), ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 12 mars, de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole, au450-586-1116 www.guilbault.infoNotez que la famille demande que le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale soient respectés.