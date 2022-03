FORTIN, Sr ESTELLE, m.i.c.



Au Pavillon Délia Tétreault est décédée le 19 février 2022, à l'âge de 93 ans Soeur Estelle Fortin, m.i.c., fille de feu Thomas Fortin et de feu Marie-Anna Rioux.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Antoinette et Jacqueline Fortin, son frère Omer Fortin (feu Thérèse Thibeault) et une belle-soeur Louise Dumont (feu Émile). Elle a été précédée par sa soeur Lise Fortin (Yvon Beaudoin) et ses frères: Simon, prêtre, Daniel, Yvon (feu Françoise Doyle). Elle laisse aussi plusieurs neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées en présence des cendres le jeudi 10 mars 2022 à 14h en la chapelle des :DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100 PLACE JUGE-DESNOYERSPONT-VIAU, LAVAL (QC)Des dons pour nos missions seraient appréciés. Les faire parvenir à : Maison Généralice M.I.C., 121, Avenue Maplewood, Outremont, Qc, H2M 2M2.Vous pouvez vous unir à nous en allant sur le site Missionnaires de l'Immaculée-Conception.