VALCOURT, Sylvie



À Montréal, le 1 mars 2022, à l'âge de 59 ans, est décédée Sylvie Valcourt, épouse de Sylvain Prud'Homme, fille de feu Annette Savoie et de feu Edouard "Eddy" Valcourt.Elle laisse également dans le deuil ses filles Vicky Prud'Homme (Matthieu Angers) et Noémie Prud'Homme (Pierre Bouchard), ses trois petits-enfants, cinq soeurs, trois frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 mars 2022 de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 12 mars 2022 à 15 h à l'église Saint-Charles, 2111 rue Centre.