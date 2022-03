6 points pour comprendre les stratégies militaires de la Russie et de l’Ukraine

Depuis maintenant 13 jours, l’armée russe bombarde l’Ukraine et gagne du terrain dans le pays. Alors que la Russie attaque, l’Ukraine est forcée de se défendre. Résumé en six points des stratégies militaires des deux pays.

1. Encercler Kyïv

Selon l’ex-attaché de la Défense canadienne à Moscou et Kyïv, Pierre St-Cyr, l’armée russe tenterait à l’heure actuelle d’encercler la capitale ukrainienne. «On voit une consolidation de force autour de la capitale, principalement à l’est et à l’ouest pour prendre en étau cette ville-là, l’investir et l’occuper», dit-il. Ce faisant, la Russie tente de toucher le gouvernement de l’Ukraine.

2. Avancer vers l’Ouest

L’armée de Vladimir tente également de s’imposer le long du littoral de la mer Noire, selon M. St-Cyr. «Odessa devient un autre objectif de leur part. On voit beaucoup de mouvements de la flotte russe qui se positionne», précise-t-il. La prise d’Odessa par l’armée permettrait à la Russie d’enclaver économiquement l’Ukraine.

3. Effets psychologiques

Dans le but de réussir leur opération pour investir les villes, l’armée russe mise d’abord sur des attaques à effets psychologiques, comme les bombardements pour détruire les infrastructures afin de miner le moral des citoyens. «Quand ils jugent qu’ils ont un certain avantage avec ces tactiques-là, l’armée au sol va commencer à investir les rues de la ville, probablement avec des véhicules blindés», explique Pierre St-Cyr.

4. Ériger des obstacles

Voyant les troupes russes s’avancer vers les villes, l’armée ukrainienne n’a d’autres choix que de se défendre. L’érection d’obstacles est une stratégie utilisée par l’Ukraine pour freiner la Russie. «Les véhicules vont devoir se disperser dans la ville et (deviendront) des guets-apens. (Les Ukrainiens pourront) par la suite intervenir et les attaquer», analyse-t-il.

5. Préparer les civils

L’Ukraine doit aussi préparer ses citoyens à faire face aux invasions «en les entraînant avec des armes portatives». «La population est déjà armée. Ils les ont aussi éduqués sur l’utilisation de cocktail Molotov», ajoute M. St-Cyr.

6. Bloquer les points d’entrée

Pour défendre leur capitale, les Ukrainiens pourraient également décider de faire exploser le dernier pont toujours intact qui donne accès à Kyïv. «S’il n’y a plus de pont au-dessus de la rivière (Dniepr), ce sera un obstacle majeur pour les forces russes», pense-t-il.