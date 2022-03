«Alerte rouge»: la fierté d’être une fille

Après son inoubliable «Bao», court-métrage oscarisé, la Torontoise Domee Shi nous revient avec une étonnante proposition.

Disons-le clairement: Pixar a toujours été un «boys club». Plus maintenant. Car leur 25e long métrage d’animation est le tout premier réalisé entièrement par une femme et traite de la puberté au féminin.

Oui, vous avez bien lu. Dans ce magnifique film aux couleurs chaudes et au visuel ressemblant parfois à un manga, Mei, une Torontoise de 13 ans se met subitement à se transformer en panda rouge géant dès qu’elle ressent une émotion forte. Gêne, colère, excitation et voilà Mei (voix de Rosalie Chiang en version originale) en immense bête poilue. Évidemment, elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive et c’est Ming (voix de Sandra Oh) qui va le lui expliquer. C’est, qu’en plus de la puberté et des premières menstruations, Mei fait également partie d’une famille dont les ancêtres possèdent un lien spécial avec les pandas rouges.

En parallèle, Mei découvre les autres joies de l’adolescence, dont les premières rebellions contre sa mère... un tantinet contrôlante, avouons-le. Autres joies encore, son premier béguin pour un garçon qu’elle s’amuse à dessiner en rêvant ainsi que sa bande d’amies, Miriam (voix de Ava Morse), Priya (voix de Maitreyi Ramakrishnan) et Abby (voix de Hyein Park) toutes plus encourageantes les unes que les autres. Car le quatuor, en quête d’indépendance, veut absolument assister au concert d’un «boys band» sans supervision parentale cela va de soi.

Habilement tissé, le scénario touche à tous les aspects du passage à l’adolescence, s’attardant avec beaucoup d’émotion et de poésie sur les liens qui unissent les femmes de différentes générations. Et, comme «Âme», le film s’adresse à tous les publics – enfants comme adultes – et promet d’élargir les horizons de bien des jeunes.

Avec «Alerte rouge», Domee Shi confirme son immense talent et sa capacité à raconter des histoires originales qui nous touchent et nous rappellent que oui, nous avons toutes les raisons d’être fières d’être une petite fille, puis une adolescente, puis une femme. Merci.

Note: 4 sur 5

«Alerte rouge» est présenté dès le 11 mars via Disney

