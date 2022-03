Bécancour : 600 millions $ pour préparer l’arrivée des fabricants de batteries

Préparer le terrain pour accueillir la filière batterie à Bécancour va se traduire par des investissements publics pouvant atteindre les 600 millions de dollars.

Notamment, la ville devra aménager des rues et amener l'eau potable, les égouts, l'éclairage, la fibre optique, le gaz naturel et éventuellement de la puissance additionnelle d'Hydro-Québec.

Les coûts projetés se situent au bas mot à 300 millions de dollars, mais c'est sans compter la part qui incombera à Hydro-Québec et aussi l'ajout d'un quai au port de Bécancour.

«Ça veut dire que nous, nous serons prêts à leur offrir tous les services à l'instant où ils vont nous présenter leurs plans et devis et la mise en place», a expliqué Maurice Richard, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire.

Le groupe chimique allemand BASF, le constructeur automobile GM en partenariat avec la sud-coréenne Posco Chemical et Nemaska Lithium ont déjà confirmé leur intention de fabriquer à Bécancour des éléments de batterie pour véhicules électriques.

Le gouvernement Legault a déjà débloqué en deux temps un montant de 50 millions $ pour mettre la table en termes d'infrastructures.

«On est intéressés à faire les investissements. En contrepartie, il faut que les entreprises soient là», a noté le député caquiste de Nicolet-Bécancour Donald Martel.

Avec l'activité qui sera générée et l'afflux de travailleurs, le secteur commercial devra aussi ajuster son offre si le personnel est au rendez-vous.

«On a eu deux années de vaches maigres, et là, on arrive avec un projet comme ça et, oups, soudainement il fait soleil», s’est réjoui David Hébert, restaurateur et hôtelier à Bécancour.