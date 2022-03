CH: bannissons la reconstruction

Autant vous le dire comme je le pense en partant : à moins de passer au feu, le Canadien ne doit pas reconstruire. De toute façon il semble que ce soit mathématiquement impossible. Jeff Gorton et Kent Hugues ont beau avoir les meilleures intentions au monde, ils ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin que d’autres directeurs généraux y trouvent leur compte.

Est-ce qu’ils ont des ingrédients essentiels au succès de certaines équipes dans la fenêtre d’opportunité pour la coupe ? Sans aucun doute.

Est-ce que ces pièces maîtresses sont nombreuses ? Pas mal moins que ce que peuvent en croire les tenants de la vente finale.

Ben Chiarot a une superbe valeur. D’ailleurs c’est étonnant qu’il soit encore avec le CH. Si l’explication est que l’on ne veut pas défaire le bel équilibre de Martin Saint-Louis et qu’on attend l’entrée en scène de Joel Edmundson, je peux comprendre.

Sinon c’est inquiétant. Ça veut dire qu’aussi intéressant soit-il, Chiarot ne rapporte pas jusqu’ici un retour jugé suffisant aux yeux de Gorton & Hugues.

Artturi Lehkonen est un autre élément fort intéressant. Attaquant de profondeur capable de produire lorsqu’on lui donne la chance de le faire, il ne coûte que 2,3 millions $ et il sera autonome avec restriction cet été. Il n’a que 26 ans.

En fait dans le cas de Lehkonen je comprends mieux qu’il soit encore à Montréal. À moins d’obtenir un choix de premier tour pour ses services, sa meilleure valeur est avec le Canadien.

Suzuki, Caufield, Evans et Anderson

Considérons que peu importe le plan, le CH travaillera autour de Suzuki, Caufield et Evans, à qui on ajoute Josh Anderson, qu’il serait très embêtant d’échanger.

Les autres attaquants ne risquent pas de trouver preneurs. Brendan Gallagher coûterait une fortune en retenue salariale et ça limiterait la direction dans ses autres mouvements.

Mike Hoffman à 4,5 millions $ pour encore deux ans et Joel Armia à 3,4 millions $ pour trois autres saisons sont pratiquement impossibles à bouger eux aussi.

On ajoute Christian Dvorak à 4,45 millions $ pour 3 ans, Paul Byron à 3,4 et Jonathan Drouin à 5,5 millions $ les deux pour encore un an.

Autrement dit, le Canadien compte 10 attaquants sous contrat en vue de la saison prochaine.

Quatre qu’il ne veut certainement pas bouger et six avec qui il doit composer.

Si on décide de retenir en outre les services de Lehkonen, de Rem Pitlick et de Laurent Dauphin, le compte de 13 est bon en attaque.

Des actifs difficiles à liquider

Ce serait parfait de pouvoir bouger Gallagher ET Armia ET Hoffman... Puis Chiarot ET Petry en défense. Pour le fun, faites l’exercice d’essayer de trouver une façon de liquider tous ces actifs et leurs contrats...

Au bout du compte vous risquez d’arriver à la même conclusion que moi.

Le CH n’est pas aussi mauvais que son rendement d’avant l’arrivée de Martin Saint-Louis ; quelques départs d’ici le 21 mars et au repêchage en plus de quelques arrivées cet été pourraient ramener l’équipe dans la discussion en vue des séries du printemps 2023.

Faut commencer par sortir Weber du bilan financier. Puis faut souhaiter un Carey en pleine forme et qui joue.

Y’a rien de clair...